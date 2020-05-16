В Адыгее выявили еще 39 зараженных коронавирусом в районе, где проходили масштабные похороны

Порталу Юга.ру отметили, что из 51 человека, у которого подтвердили коронавирус за последний день, 39 человек находятся в Красногвардейском районе. Всего же там зафиксировали 74 случая инфицирования — это наибольшее количество среди всех муниципалитетов.

По состоянию на 18:00 15 мая число заболевших COVID-19 в Адыгее выросло до 398 человек. При этом за последние сутки выявили 51 случай заражения коронавирусом. До этого самый высокий показатель заболевших за сутки составлял 19 человек, сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним, накануне в этом районе выявили очаг коронавируса. Дело в том, что в ауле Бжедугхабль прошли похороны, в которых участвовали около 500 человек, в том числе из Краснодарского края. После этого в районе установили контактные лица, отобрали более тысячи проб. На 14 мая COVID-19 в ауле подтвердился у 12 человек, всего в Красногвардейском районе — у 30 жителей.

По данным минздрава Адыгеи на 15 мая, в республике на лечении находятся 187 человек. Согласно сайту стопкоронавирус.рф, в республике умерли восемь человек.

Всего в России к 15 мая COVID-19 выявили у 262,8 тыс. человек, 58,2 тыс. из них выздоровели и 2,4 тыс. скончались.