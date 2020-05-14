На Кубани «Ночь музеев — 2020» пройдет онлайн
Из-за пандемии коронавируса культурная акция «Ночь музеев» в 2020 году в Краснодарском крае пройдет в онлайн-режиме
Напомним, в середине марта в Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. После этого в регионе запретили массовые мероприятия. А 31 марта на Кубани начал действовать режим карантина, который продлится до 23 мая.
Учреждения культуры Краснодарского края с 20 марта проводят исключительно виртуальные выставки, экскурсии и мастер-классы. Культурная акция «Ночь музеев» 16 мая также пройдет в онлайн-режиме с 16:00 до 24:00. Государственные и муниципальные музеи и библиотеки посвятят все мероприятия 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Сотрудники Краснодарского музея имени Коваленко запланировали мастер-класс по созданию цветочной композиции в технике печатной графики — флоротипии «Венок памяти, лекцию «Символы Победы в произведениях изобразительного искусства» на примере своей коллекции, обзор коллекции произведений о Великой Отечественной войне из фондов музея.
В 14:00 в музее-заповеднике имени Фелицына начнется лекция заместителя гендиректора по науке Олега Ратушняка о роли единства народа перед лицом угрозы. В 18:00 состоится вернисаж графических работ «Художественный образ Победы». В 20:30 музей представит видеоэкскурсию по экспозиции «Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 годы».
Спецвыпуск Афиши Юга.ру:
В Краснодарском краевом выставочном зале в онлайн-режиме в 19:00 актеры театра «ТМИН» выступят с отрывками из поэмы «Василий Теркин» и литературно-музыкальными композициями. В 20:00 художники Дмитрий Селезнев, Лидия Соболева и Анна Пасхалиди проведут мастер-классы по созданию произведений искусства.
События исторического парка «Россия — Моя история» начнутся в 13:30. Откроет программу видеолекция «Достижения советских ученых в период Великой отечественной войны». Также зрителей ждут исторические видеообзоры и видеоэкскурсии.
Новороссийский исторический музей-заповедник подготовил виртуальную выставку «Черноморский флот в боях за Родину — символ беззаветного служения Отчизне», видеолекцию «Подвиг Михаила Корницкого как символ мужества и героизма советских воинов», видеоэкскурсию «Восстановление Новороссийска — символ трудовой доблести горожан», видеопрезентацию «Памятник-ансамбль "Малая земля" — символ мужества и героизма».
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Сотрудники краевой научной библиотеки имени Пушкина подготовили видеолекции и видеопрезентации о фронтовиках-работниках Краснодарского театра драмы имени Горького, о православных храмах-памятниках России, возведенных в честь воинских побед. Запланирована презентация книги «Город над вольной рекой», в которой представлены графические работы Александра Блэка, созданные им в 1941–1942 годы в блокадном Ленинграде. Также состоится презентация плакатов Великой Отечественной войны из коллекции библиотеки имени А.С. Пушкина и видеолекция «Казаки — всадники Победы».
Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых расскажет о разных музеях, устроит презентации, вернисажи и виртуальные путешествия. В юношеской библиотеке имени Вараввы расскажут о знамени и орденах Победы, музеях боевой славы и воинских мемориалах, о солдатской ложке и георгиевской ленте.
Краснодарская специальная библиотека имени Чехова проведет онлайн-эстафету «Символы мужества Кубани» по монументам и памятным местам Кубани, связанным с историей Великой Отечественной войны, оккупацией, народным сопротивлением, освобождением населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков.
Все трансляции будут проходить на официальных страницах учреждений в инстаграме.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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