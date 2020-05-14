На Кубани «Ночь музеев — 2020» пройдет онлайн

Из-за пандемии коронавируса культурная акция «Ночь музеев» в 2020 году в Краснодарском крае пройдет в онлайн-режиме

Напомним, в середине марта в Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. После этого в регионе запретили массовые мероприятия. А 31 марта на Кубани начал действовать режим карантина, который продлится до 23 мая.

Учреждения культуры Краснодарского края с 20 марта проводят исключительно виртуальные выставки, экскурсии и мастер-классы. Культурная акция «Ночь музеев» 16 мая также пройдет в онлайн-режиме с 16:00 до 24:00. Государственные и муниципальные музеи и библиотеки посвятят все мероприятия 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники Краснодарского музея имени Коваленко запланировали мастер-класс по созданию цветочной композиции в технике печатной графики — флоротипии «Венок памяти, лекцию «Символы Победы в произведениях изобразительного искусства» на примере своей коллекции, обзор коллекции произведений о Великой Отечественной войне из фондов музея.

В 14:00 в музее-заповеднике имени Фелицына начнется лекция заместителя гендиректора по науке Олега Ратушняка о роли единства народа перед лицом угрозы. В 18:00 состоится вернисаж графических работ «Художественный образ Победы». В 20:30 музей представит видеоэкскурсию по экспозиции «Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 годы».