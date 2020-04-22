«Союзмультфильм» сделал подборку 100 своих лучших анимаций для просмотра на самоизоляции
В России в апреле запустили проект #Москвастобой, где появились подборки мультфильмов для просмотра на самоизоляции
На сайте stayhome.moscow, который публикует лекции и онлайн-экскурсии по музеям и выставкам Москвы, в разделе «Дома с "Союзмультфильмом"» можно найти две подборки. В первую вошло авторского короткометражного кино — всего 60 работ отечественных аниматоров. Это мультфильмы-победители российских и международных фестивалей: «Три сестры», «Белоснежье», «Урок плавания», «Кокоша», «Доброе сердце» и многие другие.
Вторая подборка называется «Золотая сотня "Союзмультфильма"», где зрители смогут посмотреть «Ну, Погоди!», «Жил был пес», «Ежик в тумане», «Тайна третьей планеты», «Каникулы Бонифация», «Путешествие муравья», «Маугли», «Волшебное кольцо» и еще 93 анимационных ленты.
Читайте также:
«Вынужденное нахождение дома — непростое испытание не только для взрослых, но и для детей. Раздел "Союзмультфильма" поможет родителям разнообразить день ребенка. А когда есть время, можно посмотреть мультфильмы вместе и самим в который раз понаблюдать за приключениями любимых персонажей», — цитирует заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину издание «360».
Также «Союзмультфильм» подготовил серию видеороликов, в которых Котенок Гав, Винни Пух, Пятачок, кот Матроскин, почтальон Печкин, Карлсон и другие мультгерои рассказывают, что нужно следить за своим здоровьем, не поддаваться панике, мыть руки с мылом, беречь пожилых людей и оставаться дома.
Все материалы по теме:
Читайте также
Можно ли пожениться на карантине и как дела у работников event-индустрии
Биолог Сурен Газарян о летучих мышах, немецкой медицине и жизни в розыске