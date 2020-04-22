«Союзмультфильм» сделал подборку 100 своих лучших анимаций для просмотра на самоизоляции

В России в апреле запустили проект #Москвастобой, где появились подборки мультфильмов для просмотра на самоизоляции

На сайте stayhome.moscow, который публикует лекции и онлайн-экскурсии по музеям и выставкам Москвы, в разделе «Дома с "Союзмультфильмом"» можно найти две подборки. В первую вошло авторского короткометражного кино — всего 60 работ отечественных аниматоров. Это мультфильмы-победители российских и международных фестивалей: «Три сестры», «Белоснежье», «Урок плавания», «Кокоша», «Доброе сердце» и многие другие.

Вторая подборка называется «Золотая сотня "Союзмультфильма"», где зрители смогут посмотреть «Ну, Погоди!», «Жил был пес», «Ежик в тумане», «Тайна третьей планеты», «Каникулы Бонифация», «Путешествие муравья», «Маугли», «Волшебное кольцо» и еще 93 анимационных ленты.