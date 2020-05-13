В Сочи во время карантина по коронавирусу образовалась толпа в Пенсионный фонд за пособием на детей

13 мая в соцсетях появилось видео, как в Сочи местные жители, нарушая социальную дистанцию и без средств защиты, пытаются попасть в Пенсионный фонд за «путинским» пособием на детей

Напомним, в России с 28 марта был объявлен нерабочий период. Общий период нерабочих дней отменили с 12 мая, однако на Кубани до 23 мая продолжает действовать карантин. 11 мая президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки жителей во время коронавируса, в том числе о единовременной выплате для семей с детьми.

13 мая в соцсетях опубликовали видео, как в Сочи у здания Пенсионного фонда на улице Парковой люди выстроились в очередь, чтобы получить пособие на детей. Там собралось около двух десятков человек, никто из них не надел медицинскую маску и не соблюдал дистанцию. По словам очевидцев, в здание некоторое время не пускали и тех, кто записывался заранее, только регистрировали на сайте госуслуг.

В пенсионном фонде порталу Юга.ру инцидент не прокомментировали. «Я лично эту очередь видел, никогда такого не было», — подтверждают жители информацию в комментариях. В пресс-службе мэрии города-курорта разъяснили, на какие дополнительные меры социальной поддержки могут рассчитывать жители Сочи. «Ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до трех лет с апреля уже получают около 8 тыс. сочинских семей. С 1 июня по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от трех до 16 лет поступят на счета родителей единовременно. Заявления оформляются на портале Госуслуг», — сообщила представитель пресс-службы.

Отметим, что случай в Сочи не единственный в России. Телеканал «Дождь» опубликовал подборку толп перед Пенсионными Фондами в Барнауле, Саратове, Чите и в других российских городах.

О том, какие выплаты на детей россияне могут получить во время пандемии коронавируса и что для этого нужно сделать, можно прочитать здесь.