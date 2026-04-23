Под Анапой пройдет уборка территории около озера Соленое. Как принять участие?

    © Фото John Cameron с сайта Unsplash.com

Жителей Краснодарского края приглашают на субботник в особо охраняемой природной территории

Штаб «Дельфины» анонсировал на 25 апреля субботник. Волонтеры будут убирать особо охраняемую природную территорию — озеро Соленое в поселке Веселовка под Анапой.

«При поддержке спецтехники уберем крупный штормовой мусор и очистим берег от пластика. Наша цель — вернуть первозданную красоту уникальному озеру и сохранить дом для птиц и морских обитателей», — рассказали организаторы.

«Золотые пески» под слоем глины:

К участию в субботнике приглашают всех желающих. Волонтерам выдадут перчатки, мешки и средства индивидуальной защиты. Также предусмотен перекус.

Субботник состоится 25 апреля в 09:30. Место сбора: бесплатная парковка пляжа у озера Соленое в Веселовке. Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию.

Как писали Юга.ру, на новый песок для Анапы власти потратят полмиллиарда рублей.

Анапа Волонтеры Мусор Экология

