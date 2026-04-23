Минцифры расширило «белый список» сервисов, работающих без мобильного интернета. В перечень вошли «самые популярные сайты по данным независимого измерения»
Министерство цифрового развития РФ в шестой раз дополнило «белый список». В него вошли сайты «Додо Пиццы», телеканала Соловьев Live, компании 1С и другие
23 апреля пресс-служба Министерства цифрового развития России сообщила, что ведомство расширило «белый список» сервисов, которые будут работать в периоды отключения мобильного интернета.
В перечень вошли сайты:
- добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»;
- волонтерской организации Добро.рф;
- Общероссийского народного фронта;
- Российского общества «Знание»;
- клиник «Медси» и «Мать и дитя»;
- интернет-энциклопедии «Рувики»;
- Роскачества;
- навигационной системы «ГЛОНАСС»;
- Газпромбанка;
- гипермаркетов «Лента» и «Окей»;
- службы доставки «Достависта»;
- сети предприятий быстрого питания «Додо Пицца»;
- каршерингов «Делимобиль» и «Белкакар»;
- онлайн-кинотеатра Premier;
- операторов связи «ВТБ-Мобайл» и Next Mobile;
- телеканала 360°, парламентского телевидения «Дума ТВ» и телеканала Соловьев Live;
- онлайн-СМИ Sport24;
- компаний «Росатом», «Ростех», «Роснефть»;
- ИТ-компаний 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»;
- платформы кадрового электронного документооборота HRlink;
- Федерального казначейства;
- государственной информационной системы электронных перевозочных документов;
- Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, на первом этапе в «белый список» вошли некоторые соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. На втором — сайты государственных органов, Почты России, системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», некоторых СМИ, РЖД, навигатора 2ГИС, такси «Максим».
На третьем этапе список дополнили социально значимыми сервисами ряда регионов и сайтами администраций некоторых субъектов РФ. Также в него вошли «Известия», ТАСС, «Домклик», «Окко». На четвертой волне расширения в перечень попали сайты Совета федерации, МЧС и МВД, некоторых авиакомпаний и СМИ, сети «Вкусно — и точка», портала для поиска работы HeadHunter и другие. На пятом этапе в список добавили сайты службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат», сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», магазина «Детский мир» и другие.
В пресс-службе Минцифры отметили, что в перечне уже более 500 сервисов, которые являются у россиян «самыми популярными по данным независимого измерения».
Также 23 апреля зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким предложила включить в «белые списки» приложения для знакомств. По ее мнению, это поможет людям знакомиться, выстраивать отношения и создавать семьи, поэтому такие сервисы «необходимо воспринимать как часть инфраструктуры человеческих отношений».
В тот же день телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что создатели приложения для знакомств Twinby попросили Минцифры включить сервис в «белые списки» и уже отправили запрос в министерство. По мнению гендиректора приложения Вероники Яковлевой, отсутствие доступа к Twinby при ограничении мобильного интернета создает «барьеры для знакомств и негативно влияет на решение демографических проблем в стране».
