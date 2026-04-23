История самозванки. В Краснодаре пройдет лекция о картине «Княжна Тараканова»

Историк расскажет, кем на самом деле была княжна Тараканова (12+)

«Княжна Тараканова» — самая известная картина живописца Константина Флавицкого. Основой для создания картины послужила история авантюристки, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и сестру Емельяна Пугачева.

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 26 апреля лекцию «История самозванки. Княжна Тараканова». Это встреча из серии «История России на полотнах художников».

Историк Антон Капшук расскажет, почему картина Флавицкого стала прорывом в историческом жанре, а также где художник был точен, а где позволил себе поэтическое преувеличение.

Лекция состоится 26 апреля в 16:00 на улице Рашпилевской, 32. Вход по билетам на выставку «Романтика Крыма».

Цикл «История России на полотнах художников» посвящен тому, как известные живописцы не просто иллюстрировали события прошлого, но и формировали восприятие отечественной истории.

