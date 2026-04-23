История самозванки. В Краснодаре пройдет лекция о картине «Княжна Тараканова»

Краснодарский край

  • Картина «Княжна Тараканова» © Изображение является общественным достоянием
Историк расскажет, кем на самом деле была княжна Тараканова (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 26 апреля лекцию «История самозванки. Княжна Тараканова». Это встреча из серии «История России на полотнах художников».

«Княжна Тараканова» — самая известная картина живописца Константина Флавицкого. Основой для создания картины послужила история авантюристки, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и сестру Емельяна Пугачева.

Историк Антон Капшук расскажет, почему картина Флавицкого стала прорывом в историческом жанре, а также где художник был точен, а где позволил себе поэтическое преувеличение.

Лекция состоится 26 апреля в 16:00 на улице Рашпилевской, 32. Вход по билетам на выставку «Романтика Крыма».

Цикл «История России на полотнах художников» посвящен тому, как известные живописцы не просто иллюстрировали события прошлого, но и формировали восприятие отечественной истории.

