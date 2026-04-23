Кадыров рекламирует энергетики, выпускаемые его сыном. Раньше он считал их ядом

Паблик «Осторожно, новости» заявил , что энергетик выпустил сын Рамзана Кадырова Адам. Примечательно, что его ник в Instagram* — komanda_k13.

15 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с открытия гипермаркета «Вкусдом» в Грозном. Там он попробовал новый энергетический напиток «К13», который председатель парламента Чечни Магомед Даудов назвал «самым лучшим».

По данным канала, друзья Адама неоднократно публиковали в соцсетях фото в футболках и кепках надписью «К13». Журналисты предполагают, что первая буква бренда означает первую букву фамилии.

В 2012 году Рамзан Кадыров назвал энергетики «ядом», который недопустим для мусульманского общества.

«Врачи доказали, что они вредят здоровью, вызывают истощение организма, депрессию или неконтролируемую агрессию. А что мы видим на прилавках магазинов? Всюду открыто продают красиво упакованные баночки с содержанием этого яда», — заявил Кадыров на совещании с участием членов правительства, парламента, министерства внутренних дел, глав муниципалитетов и главврачей больниц.

После этого парламент Чечни вводил штрафы за продажу энергетиков, но в 2018 году ослабил запрет.