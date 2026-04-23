Кадыров рекламирует энергетики, выпускаемые его сыном. Раньше он считал их ядом
В Чечне начали выпускать энергетик под брендом Адама Кадырова
15 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с открытия гипермаркета «Вкусдом» в Грозном. Там он попробовал новый энергетический напиток «К13», который председатель парламента Чечни Магомед Даудов назвал «самым лучшим».
Паблик «Осторожно, новости» заявил, что энергетик выпустил сын Рамзана Кадырова Адам. Примечательно, что его ник в Instagram* — komanda_k13.
По данным канала, друзья Адама неоднократно публиковали в соцсетях фото в футболках и кепках надписью «К13». Журналисты предполагают, что первая буква бренда означает первую букву фамилии.
В 2012 году Рамзан Кадыров назвал энергетики «ядом», который недопустим для мусульманского общества.
«Врачи доказали, что они вредят здоровью, вызывают истощение организма, депрессию или неконтролируемую агрессию. А что мы видим на прилавках магазинов? Всюду открыто продают красиво упакованные баночки с содержанием этого яда», — заявил Кадыров на совещании с участием членов правительства, парламента, министерства внутренних дел, глав муниципалитетов и главврачей больниц.
После этого парламент Чечни вводил штрафы за продажу энергетиков, но в 2018 году ослабил запрет.
Как писали Юга.ру, в 2023 году Адаму Кадырову, избившему сжигателя Корана, присвоили звание Героя Чечни.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.