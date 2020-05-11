Жильцам 160 многоэтажек в Новороссийске из-за аварии отключили горячую воду

На магистральном трубопроводе АТЭК от котельной Южная на улице Фабричной, 79 произошел порыв. Из-за этого с 10:00 11 мая была отключена подача горячей воды от котельной.

Напомним, в апреле в Новороссийске АО «АТЭК» собирался провести плановые ремонтные работы, на время которых планировалось отключить горячую воду жителям города. Однако краевой оперштаб сообщил, что в Новороссийске, как и в других городах края, во время пандемии коронавируса не будут отключать услуги ЖКХ . Краевое министерство ТЭК и ЖКХ рекомендовало не ограничивать подачу воды и не проводить никаких работ, кроме аварийных и связанных с жизнеобеспечением.