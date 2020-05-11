Жильцам 160 многоэтажек в Новороссийске из-за аварии отключили горячую воду
В Новороссийске произошла авария на водопроводе, из-за которой остались без воды жильцы 160 многоэтажек
На магистральном трубопроводе АТЭК от котельной Южная на улице Фабричной, 79 произошел порыв. Из-за этого с 10:00 11 мая была отключена подача горячей воды от котельной.
Список многоквартирных домов, в которых на время ремонта отключили горячую воду:
- улица Алексеева, 22, 25, 29, 50, 54;
- улица Волгоградская, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54;
- улица Глухова, 20;
- улица Героев-Десантников, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 95, 97;
- улица Дзержинского, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 150, 152, 154, 156, 192, 194, 198, 202, 204, 206, 207, 209, 210, 216, 216А, 218, 220/2, 221, 221А, 231;
- улица Исаева, 4, 6;
- улица Карамзина, 2/8, 6, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49/14, 51, 51А, 53, 57;
- улица Куникова, 9, 11, 19, 21, 52А, 58, 58А, 60, 60А, 62, 62А, 64а, 64, 66;
- улица Ленина, 9А, 9б, 22, 52, 52А;
- улица Малоземельская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23;
- улица Набережная, 29Д, 69;
- улица Пионерская, 12, 14, 15, 17, 19, 21А, 21б, 23, 23А, 25, 27, 33, 37, 39;
- улица Свердлова, 16б, 18А;
- улица Снайпера Рубахо, 23;
- улица Суворовская, 2б, 77, 79;
- улица Хворостянского, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 13б, 15;
- улица Черняховского, 17, 19, 21;
- улица Чехова, 20;
- улица Энгельса, 66, 70А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 95;
- улица Южная, 1, 1А, 6, 10, 10А, 12, 14.
Подачу горячей воды пообещали возобновить с 18:00 11 мая, сообщается на сайте электронной приемной «Безопасный город».
Напомним, в апреле в Новороссийске АО «АТЭК» собирался провести плановые ремонтные работы, на время которых планировалось отключить горячую воду жителям города. Однако краевой оперштаб сообщил, что в Новороссийске, как и в других городах края, во время пандемии коронавируса не будут отключать услуги ЖКХ. Краевое министерство ТЭК и ЖКХ рекомендовало не ограничивать подачу воды и не проводить никаких работ, кроме аварийных и связанных с жизнеобеспечением.