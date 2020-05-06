В Адыгее планируют делать до тысячи тестов на коронавирус ежедневно

В Адыгее делают почти в 1,5 раза больше тестов на COVID-19 ежедневно, чем в среднем по стране

В апреле Адыгея по уровню обследования населения на коронавирус заняла пятое место в России. К концу прошлого месяца в республике решили изменить схему медицинского наблюдения за пациентами. Теперь амбулаторным больным, а также тем, кого уже выписали из больницы, будут дважды проводить компьютерную томографию. Всего в Адыгее выполнили 19 тыс. 354 тестирования, в том числе за последние сутки около 600, сообщил 5 мая министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посчитал такое число исследований недостаточным и сказал увеличить его до тысячи тестов в сутки. Для этого действуют две лаборатории, а 29 апреля заработала еще одна — на базе кожно-венерологического диспансера. Дополнительную лабораторию планируют развернуть на базе Адыгейского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Также Кумпилов сказал провести масштабное тестирование в Адыгейске, где выявили 51 случай заражения. Среди муниципалитетов это самый высокий в республике показатель на 100 тыс. населения сказал Меретуков. Напомним, к 6 мая в республике зарегистрировали 206 случаев коронавирусной инфекции. На лечении находятся 146 человек, в реанимации — трое. Пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, нет. За весь период пандемии выздоровели 94 человека, умерли 7 человек.