Власти Новороссийска заявили, что начали наказывать цыган за нарушение режима самоизоляции

В администрации Новороссийска 7 мая сообщили, что стали штрафовать цыган, которые находятся на улице во время карантина по коронавирусу

С 31 марта в Краснодарском крае действует карантин, во время которого людям запрещено выходить из дома без особой необходимости. За нарушение режима самоизоляции граждан наказывают штрафами.

В конце апреля жители Новороссийска пожаловались в соцсетях на то, что в районе Центрального рынка цыгане занимаются незаконной троговлей, а полицейские и дружинники не обращают на них внимание, при этом выписывают протоколы прохожим.

В администрации Новороссийска 7 мая рассказали о проблеме с «лицами цыганской национальности», которые во время карантина постоянно находятся в общественных местах, чем создают угрозу заражения для жителей города.

В мэрии рассказали, что с начала года сотрудники администрации вместе с полицейскими 37 раз выезжали в сквер Чайковского, где местные цыгане вели несанкционированную торговлю сигаретами. Несмотря на ограничительные меры, цыгане продолжали заниматься продажей табачных изделий.