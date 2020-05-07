Власти Новороссийска заявили, что начали наказывать цыган за нарушение режима самоизоляции
В администрации Новороссийска 7 мая сообщили, что стали штрафовать цыган, которые находятся на улице во время карантина по коронавирусу
С 31 марта в Краснодарском крае действует карантин, во время которого людям запрещено выходить из дома без особой необходимости. За нарушение режима самоизоляции граждан наказывают штрафами.
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В конце апреля жители Новороссийска пожаловались в соцсетях на то, что в районе Центрального рынка цыгане занимаются незаконной троговлей, а полицейские и дружинники не обращают на них внимание, при этом выписывают протоколы прохожим.
В администрации Новороссийска 7 мая рассказали о проблеме с «лицами цыганской национальности», которые во время карантина постоянно находятся в общественных местах, чем создают угрозу заражения для жителей города.
В мэрии рассказали, что с начала года сотрудники администрации вместе с полицейскими 37 раз выезжали в сквер Чайковского, где местные цыгане вели несанкционированную торговлю сигаретами. Несмотря на ограничительные меры, цыгане продолжали заниматься продажей табачных изделий.
Власти Новороссийска рассказали, что каждый раз во время профилактических выездов задерживали нарушителей и проводили досмотр в отделении полиции. Впоследствие цыган не раз привлекали к ответственности за торговлю контрафактом, а также ловили на скупке краденного. Теперь их собираются штрафовать еще и за нарушение режима самоизоляции.
С начала 2020 года на цыган, которые работали возле рынка, составили 165 протоколов о незаконной торговле и о нарушении карантина, все дела передали в суд. По 6 протоколам предусмотрен максимальный штраф — до 15 тыс. рублей, еще по 19 протоколам о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения нарушителям грозит денежное взыскание меньшего размера.
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