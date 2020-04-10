В Сочи бомжи сбежали по дороге в социальный приют. СМИ пишут, что они избили сопровождавших их казаков

Краснодарский край

Распечатать

В сети появились видео, на которых запечатлены люди, идущие вдоль трассы в районе Сочи. Выяснилось, что это люди без определенного места жительства, которые сбежали по дороге в социальный приют

Один из роликов появился 8 апреля на YouTube-канале «Красный Политобзор». Автор утверждает, что социально неблагополучных людей якобы вывезли из Сочи в Туапсинский район и бросили на произвол судьбы. На кадрах бездомные идут вдоль трассы в сторону курорта и рассказывают на камеру, что так, своим ходом, они возвращаются домой после того, как их высадили в районе Джубги.

9 апреля ресурса Sochistream.ru написал, что 28 бездомных пытались вывезти из Сочи в социальные приюты, но они якобы избили двух сопровождавших их казаков и сбежали.

Читайте также:

Официальных комментариев об инциденте порталу Юга.ру получить не удалось. Однако осведомленный источник сообщил, что 8 апреля 28 лиц без определенного места жительства действительно вывезли из Сочи, чтобы доставить в один из социальных приютов края, так как на территории курорта подобного учреждения нет. Автобус, на котором везли бездомных, сопровождал наряд казаков.

«Примерно в районе Джубги лица без определенного места жительства попросили сделать остановку и убежали из автобуса», — рассказал источник.

Происшествия Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи бомжи сбежали по дороге в социальный приют. СМИ пишут, что они избили сопровождавших их казаков
Мэр Краснодара отправил обеды медикам, которые борются с коронавирусом
В России появилась петиция о защите пострадавших от домашнего насилия в условиях карантина. Авторы запустили для них горячую линию
На Кубани за нарушение карантина оштрафовали более 800 человек и наказали более 50 предприятий
Журнал «Русский репортер» сообщил о своем закрытии из-за нехватки финансирования
Кадыров послал к «***** матери» противников решения о границе Чечни и Ингушетии

Лента новостей

Реклама на портале