В Сочи бомжи сбежали по дороге в социальный приют. СМИ пишут, что они избили сопровождавших их казаков
В сети появились видео, на которых запечатлены люди, идущие вдоль трассы в районе Сочи. Выяснилось, что это люди без определенного места жительства, которые сбежали по дороге в социальный приют
Один из роликов появился 8 апреля на YouTube-канале «Красный Политобзор». Автор утверждает, что социально неблагополучных людей якобы вывезли из Сочи в Туапсинский район и бросили на произвол судьбы. На кадрах бездомные идут вдоль трассы в сторону курорта и рассказывают на камеру, что так, своим ходом, они возвращаются домой после того, как их высадили в районе Джубги.
9 апреля ресурса Sochistream.ru написал, что 28 бездомных пытались вывезти из Сочи в социальные приюты, но они якобы избили двух сопровождавших их казаков и сбежали.
Официальных комментариев об инциденте порталу Юга.ру получить не удалось. Однако осведомленный источник сообщил, что 8 апреля 28 лиц без определенного места жительства действительно вывезли из Сочи, чтобы доставить в один из социальных приютов края, так как на территории курорта подобного учреждения нет. Автобус, на котором везли бездомных, сопровождал наряд казаков.
«Примерно в районе Джубги лица без определенного места жительства попросили сделать остановку и убежали из автобуса», — рассказал источник.