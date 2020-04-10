В Сочи бомжи сбежали по дороге в социальный приют. СМИ пишут, что они избили сопровождавших их казаков

В сети появились видео, на которых запечатлены люди, идущие вдоль трассы в районе Сочи. Выяснилось, что это люди без определенного места жительства, которые сбежали по дороге в социальный приют

Один из роликов появился 8 апреля на YouTube-канале «Красный Политобзор». Автор утверждает, что социально неблагополучных людей якобы вывезли из Сочи в Туапсинский район и бросили на произвол судьбы. На кадрах бездомные идут вдоль трассы в сторону курорта и рассказывают на камеру, что так, своим ходом, они возвращаются домой после того, как их высадили в районе Джубги.

9 апреля ресурса Sochistream.ru написал, что 28 бездомных пытались вывезти из Сочи в социальные приюты, но они якобы избили двух сопровождавших их казаков и сбежали.