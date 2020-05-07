В сети появились фото, люди на которых якобы дезинфицируют пляж в Новороссийске. А что было на самом деле?

Власти Новороссийска 5 мая заявили, что в городе не проводят дезинфекцию прибрежной полосы

Накануне в соцсетях появились фотографии людей в спецзащите, которые идут по берегу Новороссийска вдоль Черного моря. На спинах у мужчин рюкзаки, по снимку кажется, будто мужчины проводят дезинфекцию пляжа и гальки. Пользователи соцсетей возмутились тратой средств на дезинфекцию пляжей, на которые запрещено ходить из-за карантина. На общественный резонанс отреагировал глава курорта Игорь Дяченко, который заявил, что никто не обрабатывает дезинфицирующими растворами береговую линию. «Сегодня бурно обсуждается фотография, на которой два специалиста в защитных костюмах идут вдоль берега моря. Многие "специалисты" сделали вывод, что так в городе через "обработку морской гальки" отмываются деньги», — написал в своем инстаграме Дяченко.

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Чиновник заявил, что специалисты производили плановую дезинфекцию спортивной площадки. Так как набережная была перекрыта, мужчинам пришлось идти по гальке вдоль берега к следующему объекту. По словам Дяченко, в этот момент берег не обрабатывали и это видно на фотографии. Отметим, что в инстаграме начальника МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексея Одерова накануне появился пост с фотографиями и видео работ по дезинфекции пляжа и набережной. Он попросил местных жителей быть осторожнее, так как препараты сильнодействующие. При этом один из снимков Одерова совпал с тем, который с критикой выложил на своей странице Дяченко. «Проведение работ по дезинфекции набережной в районе "Нептуна". Дезинфекция проводится сильнодействующими препаратами, поэтому просим вас воздержаться от прогулок по набережной и пляжу», — написал Одеров.