В сети появились фото, люди на которых якобы дезинфицируют пляж в Новороссийске. А что было на самом деле?
Власти Новороссийска 5 мая заявили, что в городе не проводят дезинфекцию прибрежной полосы
Накануне в соцсетях появились фотографии людей в спецзащите, которые идут по берегу Новороссийска вдоль Черного моря. На спинах у мужчин рюкзаки, по снимку кажется, будто мужчины проводят дезинфекцию пляжа и гальки. Пользователи соцсетей возмутились тратой средств на дезинфекцию пляжей, на которые запрещено ходить из-за карантина. На общественный резонанс отреагировал глава курорта Игорь Дяченко, который заявил, что никто не обрабатывает дезинфицирующими растворами береговую линию.
«Сегодня бурно обсуждается фотография, на которой два специалиста в защитных костюмах идут вдоль берега моря. Многие "специалисты" сделали вывод, что так в городе через "обработку морской гальки" отмываются деньги», — написал в своем инстаграме Дяченко.
Чиновник заявил, что специалисты производили плановую дезинфекцию спортивной площадки. Так как набережная была перекрыта, мужчинам пришлось идти по гальке вдоль берега к следующему объекту. По словам Дяченко, в этот момент берег не обрабатывали и это видно на фотографии.
Отметим, что в инстаграме начальника МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексея Одерова накануне появился пост с фотографиями и видео работ по дезинфекции пляжа и набережной. Он попросил местных жителей быть осторожнее, так как препараты сильнодействующие. При этом один из снимков Одерова совпал с тем, который с критикой выложил на своей странице Дяченко.
«Проведение работ по дезинфекции набережной в районе "Нептуна". Дезинфекция проводится сильнодействующими препаратами, поэтому просим вас воздержаться от прогулок по набережной и пляжу», — написал Одеров.
Напомним, с момента объявления пандемии коронавируса 11 марта Юга.ру уже несколько раз писали о фейках, связанных с COVID-19. Например, о том, что ночью вертолеты распылят над городами лекарство для дезинфекции от коронавируса, или о людях в спецкостюмах, которые усыпляют и грабят жильцов в их квартирах. Ряд мошенников стали от имени оперштаба обязывать предприятия купить методички, а также проникать в квартиры под предлогом дезинфекции или выплаты пособий.
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