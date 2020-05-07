Краснодарский край занял третье место в России по количеству выданных водительских прав

На Кубани в 2019 году водительские права получили 50 тыс. 400 граждан

В прошлом году в России водительское удостоверение на право управления транспортными средствами получили 1 млн 33 тыс. человек, что на 17 тыс. меньше показателя 2018 года, сообщил 7 мая RT со ссылкой на статистику МВД РФ.

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При этом Краснодарский край занял третье место в стране по числу выданных водительских прав — в 2019 году их получили 50 тыс. 400 граждан. На первом месте по этому показателю Московская область (111 тыс. 400), а на втором Москва (79 тыс. 900). Также в пятерку регионов вошли Санкт-Петербург (49 тыс. 200) и Башкирия (44 тыс. 100).

Меньше всего водительских удостоверений было выдано в Еврейской Автономной области (1 тыс. 600), Туве (1 тыс. 300), Ингушетии (1 тыс. 200), Ненецком автономном округе (499) и на Чукотке (всего 157 выданных водительских удостоверений за год).

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Как рассказал автоюрист Тимур Маршани, сокращение числа граждан, получивших водительские права в прошлом году, можно объяснить тенденцией отказа от использования личного транспорта. По его словам, автомобиль «содержать и использовать невыгодно», при этом городской транспорт сейчас функционирует эффективнее.