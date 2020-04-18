В России продлили действие истекающих паспортов и водительских прав

Владимир Путин из-за коронавируса 18 апреля продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в конце марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил нерабочие дни до 30 апреля.

18 апреля из-за распространения вируса Путин подписал указ «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации», сообщил RT. Согласно тексту документа, российские паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых уже истек или заканчивается с 1 февраля по 15 июля, будут признаны действительными.

Кроме того, для граждан, которым в период с 1 февраля по 15 июля исполняется 14 лет, основным документом, удостоверяющим личность на территории России, будет свидетельство о рождении. В случаях, когда человек находится за границей, основным документом, удостоверяющим его личность, является паспорт гражданина РФ.