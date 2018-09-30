В Краснодаре презентовали проект организации велошеринга

В администрации Краснодара состоялась презентация проекта по созданию в городе сервиса велошеринга

Проект презентовало ООО «Лаки-Шеринг». Компания уже имеет опыт создания аналогичного сервиса в г. Альметьевске в Татарстане, где он действует уже около года, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Услуга работает с помощью мобильного приложения, разработанного компанией. Пользователь видит на карте доступные для использования велосипеды, оплачивает услугу перед поездкой, а после оставляет велосипед на любой обозначенной на карте парковке. Предполагается, что суточная аренда велосипеда будет стоить около 120 рублей, а годовой абонемент обойдется в 3 рубля в день.

Гендиректор «Лаки-Шеринг» Илья Тимаховский отметил, что для Краснодара такой сервис будет актуален, так как велосезон здесь намного дольше, чем во многих других городах России — 8–9 месяцев.

«Кроме того, в городе высокая динамика роста населения, здесь много студентов, а это как раз наша целевая аудитория. В Краснодаре мы предполагаем оборудовать около 650 мест для аренды велосипедов. Для сравнения — в Москве насчитывается 430 станций велопроката, в Санкт-Петербурге — 370. Мы планируем обогнать Москву благодаря новой системе проката без станций, которая намного дешевле в закупке и обслуживании, позволяет завозить существенно больше велосипедов», — сказал Тимаховский.