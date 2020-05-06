Власти Анапы назвали фейком информацию о праздничном шествии 9 мая
Мэрия Анапы 5 мая прокомментировала информацию о городском мероприятии в День Победы
Власти Анапы рассказали, что в мессенджерах и соцсетях распространилось сообщение о якобы запланированном праздничном шествии 9 мая. Городская администрация опубликовала фотографию в инстаграме с маршрутом предстоящего «мероприятия» — от школы №5 до Вечного огня, и подписала его как «фейк».
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В мэрии указали, что информация не соответствует действительности:
«В этом году в связи с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции ни в Анапе, ни в других городах России массовых мероприятий 9 мая не запланировано».
Напомним, в крае до 12 мая продлили режим карантина, который предписывает не выходить из дома без особой необходимости. Также в регионе ввели масочный режим. В середине апреля президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы из-за пандемии COVID-19, однако дату проведения не назвал.
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Внимание: фейк❌ В мессенджерах и соцсетях распространяется сообщение о якобы запланированном на 9 мая праздничном шествии в Анапе. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности и является фейком. В этом году в связи с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции ни в Анапе, ни в других городах России массовых мероприятий 9 мая не запланировано! Все они пройдут позже, как только наладится эпидемиологическая обстановка. Не подвергайте свою жизнь и жизни других опасности. Пожалуйста, оставайтесь дома! #admanapa
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