Власти Анапы назвали фейком информацию о праздничном шествии 9 мая

View this post on Instagram

Внимание: фейк❌ В мессенджерах и соцсетях распространяется сообщение о якобы запланированном на 9 мая праздничном шествии в Анапе. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности и является фейком. В этом году в связи с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции ни в Анапе, ни в других городах России массовых мероприятий 9 мая не запланировано! Все они пройдут позже, как только наладится эпидемиологическая обстановка. Не подвергайте свою жизнь и жизни других опасности. Пожалуйста, оставайтесь дома! #admanapa