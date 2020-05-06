Власти Анапы назвали фейком информацию о праздничном шествии 9 мая

Мэрия Анапы 5 мая прокомментировала информацию о городском мероприятии в День Победы

Власти Анапы рассказали, что в мессенджерах и соцсетях распространилось сообщение о якобы запланированном праздничном шествии 9 мая. Городская администрация опубликовала фотографию в инстаграме с маршрутом предстоящего «мероприятия» — от школы №5 до Вечного огня, и подписала его как «фейк».

В мэрии указали, что информация не соответствует действительности:

«В этом году в связи с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции ни в Анапе, ни в других городах России массовых мероприятий 9 мая не запланировано».

Напомним, в крае до 12 мая продлили режим карантина, который предписывает не выходить из дома без особой необходимости. Также в регионе ввели масочный режим. В середине апреля президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы из-за пандемии COVID-19, однако дату проведения не назвал.