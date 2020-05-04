На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 96 человек, один пациент скончался

К 4 мая в Краснодарском крае зарегистрировали COVID-19 у 1 тыс. 340 человек

В России за сутки подтвердили 10 тыс. 581 случай заражения коронавирусом. Зафиксировали 76 летальных исходов, выздоровели 1 тыс. 456 человек , пишет федеральный оперативный штаб. В 50,6% случаев инфекцию находили у тех, кто не имел клинических проявлений болезни.

Как отмечает RT, больше всего случаев за минувшие сутки зарегистрировали в Москве (5 тыс. 795), Подмосковье (803), а также в Санкт-Петербурге (317) и Мурманской области (280).

Всего в стране число зараженных достигло 145 тыс. 268 человек. Выздоровели 18 тыс. 95 человек, скончались 1 тыс. 356 пациентов.

В Краснодарском крае COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировали у 96 человек , в том числе у семи детей. В администрации края сообщили, что из новых случаев инфицирования семь оказались завозными — люди приехали из Абхазии, Москвы и Хабаровска. Остальные контактировали с уже зараженными. Выздоровели 37 человек, скончался один человек .

Оперштаб Краснодарского края уточнил данные по заражениям в муниципалитетах региона. Распределение выглядит следующим образом: