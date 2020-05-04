На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 96 человек, один пациент скончался
К 4 мая в Краснодарском крае зарегистрировали COVID-19 у 1 тыс. 340 человек
В России за сутки подтвердили 10 тыс. 581 случай заражения коронавирусом. Зафиксировали 76 летальных исходов, выздоровели 1 тыс. 456 человек, пишет федеральный оперативный штаб. В 50,6% случаев инфекцию находили у тех, кто не имел клинических проявлений болезни.
Как отмечает RT, больше всего случаев за минувшие сутки зарегистрировали в Москве (5 тыс. 795), Подмосковье (803), а также в Санкт-Петербурге (317) и Мурманской области (280).
Всего в стране число зараженных достигло 145 тыс. 268 человек. Выздоровели 18 тыс. 95 человек, скончались 1 тыс. 356 пациентов.
В Краснодарском крае COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировали у 96 человек, в том числе у семи детей. В администрации края сообщили, что из новых случаев инфицирования семь оказались завозными — люди приехали из Абхазии, Москвы и Хабаровска. Остальные контактировали с уже зараженными. Выздоровели 37 человек, скончался один человек.
Оперштаб Краснодарского края уточнил данные по заражениям в муниципалитетах региона. Распределение выглядит следующим образом:
- 37 — в Краснодаре;
- 11 — в Апшеронском районе;
- восемь — в Щербиновском районе,
- семь — в Сочи;
- по четыре человека в Усть-Лабинском и Ейском районах;
- по три в Северском и Крымском районах;
- по два в Геленджике, Калининском, Тихорецком, Белореченском и Динском районах;
- По одному в Армавире и Новороссийске, а также Отрадненском, Красноармейском, Павловском, Кущевском, Лабинском, Белоглинском и Кавказском районах.
Всего в крае коронавирус диагностировали у 1 тыс. 340 человек, среди них 83 ребенка. 409 человек выписали, скончался за все время наблюдения 21 человек.
«Девятнадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, в инфекционной больнице №2 Сочи, в краснодарской горбольнице №3, в Лабинской и Усть-Лабинской ЦРБ, краевой клинической больнице №2», — сообщили в минздраве региона.
В пресс-службе администрации края сообщили, что стационарное лечение продолжают 2 тыс. человек, среди них 146 детей. Под медицинским наблюдением дома остаются 10 тыс. 23 человека. В обсерваторах размещены 1 тыс. 813 человек. Ранее Юга.ру писали, что среди находящихся в обсерваторах выявили 21 случай инфицирования.
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