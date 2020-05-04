На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 96 человек, один пациент скончался

Краснодарский край

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К 4 мая в Краснодарском крае зарегистрировали COVID-19 у 1 тыс. 340 человек

В России за сутки подтвердили 10 тыс. 581 случай заражения коронавирусом. Зафиксировали 76 летальных исходов, выздоровели 1 тыс. 456 человек, пишет федеральный оперативный штаб. В 50,6% случаев инфекцию находили у тех, кто не имел клинических проявлений болезни.

Как отмечает RT, больше всего случаев за минувшие сутки зарегистрировали в Москве (5 тыс. 795), Подмосковье (803), а также в Санкт-Петербурге (317) и Мурманской области (280).

Всего в стране число зараженных достигло 145 тыс. 268 человек. Выздоровели 18 тыс. 95 человек, скончались 1 тыс. 356 пациентов.

В Краснодарском крае COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировали у 96 человек, в том числе у семи детей. В администрации края сообщили, что из новых случаев инфицирования семь оказались завозными — люди приехали из Абхазии, Москвы и Хабаровска. Остальные контактировали с уже зараженными. Выздоровели 37 человек, скончался один человек.

Оперштаб Краснодарского края уточнил данные по заражениям в муниципалитетах региона. Распределение выглядит следующим образом:

  • 37 — в Краснодаре;
  • 11 — в Апшеронском районе;
  • восемь — в Щербиновском районе,
  • семь — в Сочи;
  • по четыре человека в Усть-Лабинском и Ейском районах;
  • по три в Северском и Крымском районах;
  • по два в Геленджике, Калининском, Тихорецком, Белореченском и Динском районах;
  • По одному в Армавире и Новороссийске, а также Отрадненском, Красноармейском, Павловском, Кущевском, Лабинском, Белоглинском и Кавказском районах.

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Всего в крае коронавирус диагностировали у 1 тыс. 340 человек, среди них 83 ребенка. 409 человек выписали, скончался за все время наблюдения 21 человек.

«Девятнадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, в инфекционной больнице №2 Сочи, в краснодарской горбольнице №3, в Лабинской и Усть-Лабинской ЦРБ, краевой клинической больнице №2», — сообщили в минздраве региона.

В пресс-службе администрации края сообщили, что стационарное лечение продолжают 2 тыс. человек, среди них 146 детей. Под медицинским наблюдением дома остаются 10 тыс. 23 человека. В обсерваторах размещены 1 тыс. 813 человек. Ранее Юга.ру писали, что среди находящихся в обсерваторах выявили 21 случай инфицирования.

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