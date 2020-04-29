В Краснодаре начали благоустраивать вторую очередь Вишняковского сквера

В Краснодаре в конце апреля начались работы по реконструкции второй очереди Вишняковского сквера

Как писали Юга.ру, первую очередь сквера на улице Вишняковой реконструировали в 2017 году. Тогда же сообщалось, что мэрия занимается вопросом передачи соседнего участка площадью 1 га в муниципальную собственность, чтобы расширить сквер. 17 февраля 2020 года мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что на этой территории хотели построить гостиницу, однако через суд ее удалось вернуть в городскую собственность.

Работы по обновлению участка начались в апреле. Сейчас там делают вертикальную планировку территории и разметку для дальнейшего обустройства детских и спортивных площадок, прогулочных аллей. Через 10 дней должны приступить к укладке тротуарной плитки и прокладке коммуникаций для полива газона, сообщили 29 апреля в пресс-службе мэрии.

Также в этой части сквера планируют установить скейт-корт, детские и спортивные площадки и 32 лавочки. Кроме того, во второй очереди собираются поставить 34 фонаря, посадить 2 тыс. 927 кустарников и 151 дерево.