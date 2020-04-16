В Краснодаре во время карантина продолжили ремонт некоторых дорог и реконструкцию трех скверов

В Краснодаре во время карантина по коронавирусу приостановили основную часть работ по благоустройству, но строительство скверов и ремонт некоторых дорог продолжается

С вечера 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, который впоследствие продлили до 18 апреля. На время карантина людям запретили выходить из дома без необходимости, а также ездить на машине без спецпропуска. Работу было разрешено продолжить организациям, дейтельность которых допустима в этот период. В первые дни карантина на улицах и в скверах Краснодара ремонт был приостановлен, а к середине апреля на некоторых объектах появились рабочие.

В краевом центре идет благоустройство трех зеленых зон. Сейчас ведутся только те работы, которые с учетом сезонности необходимы для выполнения нацпроекта «Жилье и городская среда». Все остальные виды работ в городе — например, ремонт дорог и коммуникаций — ведутся для обеспечения безопасности.