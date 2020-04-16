В Краснодаре во время карантина продолжили ремонт некоторых дорог и реконструкцию трех скверов

Краснодарский край

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В Краснодаре во время карантина по коронавирусу приостановили основную часть работ по благоустройству, но строительство скверов и ремонт некоторых дорог продолжается

С вечера 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, который впоследствие продлили до 18 апреля. На время карантина людям запретили выходить из дома без необходимости, а также ездить на машине без спецпропуска. Работу было разрешено продолжить организациям, дейтельность которых допустима в этот период. В первые дни карантина на улицах и в скверах Краснодара ремонт был приостановлен, а к середине апреля на некоторых объектах появились рабочие.

В краевом центре идет благоустройство трех зеленых зон. Сейчас ведутся только те работы, которые с учетом сезонности необходимы для выполнения нацпроекта «Жилье и городская среда». Все остальные виды работ в городе — например, ремонт дорог и коммуникаций — ведутся для обеспечения безопасности.

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Напомним, в этом году должны благоустроить Дмитриевский и Вишняковский скверы, а также Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне. Сейчас там подрядчики готовят участки для дальнейшего благоустройства и демонтируют аварийные конструкции. По словам мэрии, рабочий процесс соответствует санитарным требованиям, а у сотрудников есть пропуска. Им измеряют температуру, выдали маски, санитайзеры и перчатки.

Кроме того, в городе продолжают ремонтировать некоторые улицы, где незавершенный ремонт может повлиять на безопасность движения. Работы продолжают там, где их начали до введения ограничений и незавершенные участки серьёзно снижают безопасность движения.

«На таких улицах остаются недоделки, которые влияют на безопасность движения — например, не заменили люки коммуникаций или не уложили верхний слой асфальта», — объяснил заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

Дорожные работы сейчас ведут на 20 участках улиц:

  • улица Аэродромная от Северной до Красных Партизан;
  • улица Калининградская от Буденного до Северной;
  • улица Пушкина от Красноармейской до Седина;
  • улица Октябрьская от Ленина до Северной;
  • улица Промышленная от Садовой до Щорса;
  • улица Казачья от Садовой до переулка Широкого;
  • улица Красных Партизан от Академика Трубилина до Академика Лукьяненко;
  • улица Каляева от дома № 4 до Атарбекова;
  • улица Скорняжная от Калинина до Каляева;
  • улица Алма-Атинская от Энгельса до Думенко;
  • улица Достоевского от Декабристов до 40-летия Победы;
  • улица 40-летия Победы от Колхозной до Российской;
  • улица Баканская от дома № 2 до ул. им. Академика Пустовойта;
  • улица 2-я Пятилетка от Селезнева до Ставропольской;
  • улица Керченская от КИМ до Болотникова;
  • улица Кореновская от Лесопосадочной до Светлой;
  • улица Ярославская от Репина до Грибоедова;
  • улица Студенческая от Садовой до Бершанской;
  • улица Бригадная от Наримановской до Огородная (хутор Ленина);
  • улица Чонгарская от Ленина до Пролетарская (станица Старокорсунская).

Все остальные работы приостановили. Также перестали модернизировать коммунальную инфраструктуру, проводится только аварийный ремонт.

Ранее Юга.ру сообщили, что в парке «Краснодар» также идет строительство новой зоны, и рассказали, какие новые объекты там появятся. 

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное , о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Благоустройство Дороги Карантин Краснодар Парки Ремонт дорог Строительство

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