На Кубани во время карантина во всех муниципалитетах заработали продовольственные ярмарки и рынки

Краснодарский край

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К 25 апреля на Кубани открыли более 250 продовольственных рынков и ярмарок

Напомним, в Краснодарском крае 31 марта ввели карантин. Сейчас он продлен до 30 апреля. Однако с 12 апреля в регионе разрешена работа продовольственных ярмарок и рынков, при условии, что их собственники будут соблюдать предписания Роспотребнадзора: организуют социальную дистанцию между посетителями, будут регулярно проветривать помещения, убирать территории и дезинфицировать оборудование и инвентарь.

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Всего за сутки после снятия запрета на торговлю продовольственными товарами, в Краснодарском крае открылось 15 ярмарок и рынков. Власти заявили, что всего в ближайшее время на Кубани заработает более 600 таких объектов.

25 апреля в пресс-службе администрации края сообщили, что на сегодняшний день на Кубани работает 261 такой объект, в том числе 38 ярмарок выходного дня. При чем ярмарки и рынки открыли во всех муниципалитетах края.

«На каждой ярмарке выходного дня организовано не более 30 торговых мест, чтобы не допустить скопления посетителей и не нарушить эпидемиологическую обстановку в регионе. В первую очередь места предоставляются производителям и переработчикам для реализации собственной продукции», — прокомментировал работу ярмарок выходного дня руководитель департамента потребсферы Роман Куринный.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Карантин Коронавирус Продукты питания Торговля Ярмарки

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