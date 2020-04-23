В Краснодаре на время карантина перекопали некоторые въезды в зеленые зоны
В Западном округе Краснодара в апреле закрыли часть подъездов к водоемам
Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин из-за распространения коронавируса. Жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. Затем карантин продлили до 30 апреля и сделали некоторые послабления, но не для пешеходов. Все это время улицы патрулируют мобильные отряды, в которые вошли полицейские, казаки, росгвардейцы и общественники. Позже стало известно, что в ближайшие выходные, 25 и 26 апреля, отряды самоконтроля в Краснодаре начнут патрулировать все прибрежные и зеленые зоны.
Владельцев и арендаторов земельных участков, по которым можно проехать к реке, попросили перекрыть проезды. Это касается и привычных дорог, которые не в частной собственности и не в аренде. Такие участки перекрывают администраци внутригородских округов, сообщили 23 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара.
Например, в Западном округе уже перекрыли 16 подъездов к реке Кубани. Перекопали или поставили железобетонные блоки:
- на улице Кубанке (возле Юбилейного микрорайона);
- в районе парка 30-летия Победы;
- на улице Береговой (возле Затона);
- на улице 70 лет Октября (ЮМР);
- под Тургеневским мостом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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