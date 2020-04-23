В Краснодаре на время карантина перекопали некоторые въезды в зеленые зоны

В Западном округе Краснодара в апреле закрыли часть подъездов к водоемам

Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин из-за распространения коронавируса. Жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска . Затем карантин продлили до 30 апреля и сделали некоторые послабления, но не для пешеходов. Все это время улицы патрулируют мобильные отряды, в которые вошли полицейские, казаки, росгвардейцы и общественники. Позже стало известно, что в ближайшие выходные, 25 и 26 апреля, отряды самоконтроля в Краснодаре начнут патрулировать все прибрежные и зеленые зоны.

Владельцев и арендаторов земельных участков, по которым можно проехать к реке, попросили перекрыть проезды. Это касается и привычных дорог, которые не в частной собственности и не в аренде. Такие участки перекрывают администраци внутригородских округов, сообщили 23 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара.

Например, в Западном округе уже перекрыли 16 подъездов к реке Кубани. Перекопали или поставили железобетонные блоки: