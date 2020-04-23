В Краснодаре за сутки умерло двое зараженных коронавирусом

В Краснодарском крае к 23 апреля умерло 16 человек с COVID-19, двое из них — за последние сутки

В России за сутки коронавирусом заразились 4 тыс. 774 жителя 81 региона, из них 58 человек находятся в Краснодаре. Количество умерших в регионе за сутки также увеличилось — теперь их 16. Накануне скончались два жителя краевой столицы.

Оперштаб Кубани рассказал, что 16 апреля в городскую больницу № 1 поступил 61-летний мужчина с диагнозом внебольничная пневмония, острая респираторная вирусная инфекция коронавирусной этиологии (COVID-19), течение болезни проходило тяжело. Пациент также страдал ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, гипертонией. На следующий день у него подтвердился коронавирус, а 18 апреля пациента перевели в реанимацию СКИБа, где он позднее умер.

Еще одной жертвой вируса стала 76-летняя краснодарка . Она лежала в больнице с хронической сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий, гидротораксом (скопление жидкости в плевральной полости), асцитом (скопление жидкости в брюшной полости), легочной гипертензией, хронической болезнью почек. 19 апреля у нее подтвердили коронавирус, на следующий день ее перевели в реанимацию СКИБ с двусторонней пневмонией. Позже женщина скончалась.