На Кубани скончались еще три человека с коронавирусом

Оперштаб Кубани 22 апреля через несколько часов после появления официальной статистики за сутки сообщил об умерших с коронавирусом

Всего в России за сутки коронавирусом заболели 5 тыс. 236 человек в 78 регионах, среди них 20 человек находятся в Краснодаре.

В телеграм-канале «Стопкоронавирус.рф» 22 апреля в 10:36 появилась официальная статистика по новым заболевшим за прошедшие сутки. Из данных следовало, что в стране за день умерло 57 человек, среди низ 3 — в Краснодарском крае. При этом в 10:53 оперштаб Кубани, рассказывая о новых случаях заражения в регионе, не упомянул об умерших. Более того, минздрав края отчитался об 11 скончавшихся в крае за весь период. Такое же число было и накануне. Следовательно, в утренней новости кубанский оперштаб не учел три новые смерти.

Новые данные о трех летальных исходах появились в телеграм-канале администрации края в 12:12. В этой публикации уже сообщалось о 14 смертях от коронавируса.