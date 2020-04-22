На Кубани скончались еще три человека с коронавирусом
Оперштаб Кубани 22 апреля через несколько часов после появления официальной статистики за сутки сообщил об умерших с коронавирусом
Всего в России за сутки коронавирусом заболели 5 тыс. 236 человек в 78 регионах, среди них 20 человек находятся в Краснодаре.
В телеграм-канале «Стопкоронавирус.рф» 22 апреля в 10:36 появилась официальная статистика по новым заболевшим за прошедшие сутки. Из данных следовало, что в стране за день умерло 57 человек, среди низ 3 — в Краснодарском крае. При этом в 10:53 оперштаб Кубани, рассказывая о новых случаях заражения в регионе, не упомянул об умерших. Более того, минздрав края отчитался об 11 скончавшихся в крае за весь период. Такое же число было и накануне. Следовательно, в утренней новости кубанский оперштаб не учел три новые смерти.
Новые данные о трех летальных исходах появились в телеграм-канале администрации края в 12:12. В этой публикации уже сообщалось о 14 смертях от коронавируса.
Одним из умерших оказался врач-реаниматолог из Лабинкой ЦРБ, которого госпитализировали в больницу Краснодара. Отметим, что за полчаса до появления официальной информации в пресс-службе минздрава края порталу Юга.ру не подтвердили, что у врача диагностировали коронавирус. Министерство сослалось на врачебную тайну, по которой причину смерти не разглашают.
Второй летальный исход зафиксировали в Ейском районе — там умерла 73-летняя женщина, которая 3 апреля поступила в местную ЦРБ с ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких. Лабораторный анализ подтвердил коронавирус, пенсионерку перевели в реанимацию, где она умерла.
Еще один пациент, 85-летний мужчина, умер в Краснодаре. Он лечился от ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности и сахарного диабета. Коронавирус у него подтвердили 17 апреля, после чего перевели в реанимацию, где он умер.
Таким образом, всего в крае заразился 481 человек и 14 умерло.
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