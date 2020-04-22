В Краснодарском крае за сутки выявили COVID-19 у 20 человек

На Кубани к 22 апреля выявили более 400 заболевших коронавирусом, из них 20 случаев заражения подтвердили за последние сутки

По данным в соцсетях оперштаба Москвы, всего в России за сутки коронавирусом заболели 5 тыс. 236 человек в 78 регионах. Всего на юге заразились 294 человека: в Ростовской области — 52, еще 46 инфицированных в Дагестане и 43 в Ингушетии. В Карачаево-Черкессии заболели 39 человек и еще 34 — в Северной Осетии. В Кабардино-Балкарии за сутки выявили 23 новых пациента, по 20 — на Кубани и в Чечне. В Ставропольском крае зафиксировали 11 зараженных, в Адыгее — 5, в Севастополе — 1. Таким образом, к 22 апреля в России заражено 57 тыс. 999 человек. Выздоровели 4 тыс. 420 пациентов, 513 заболевших умерли.

По данным краевого оперштаба, среди новых заболевших на Кубани 11 женщин и 9 мужчин возрастом от 20 до 84 лет. Все они контактировали с ранее заболевшими. В Краснодаре подтвердили 13 новых случаев заражения, по одному — в Сочи, Тимашевском, Калининском, Ленинградском, Щербиновском, Ейском и Туапсинском районах.

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Всего на Кубани 481 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе 37 детей. Выздоровело 88 человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 20 человек — 11 в инфекционной больнице № 2 Сочи, 3 человека — в Тихорецкой ЦРБ, по 2 — в Лабинской и Красноармейской ЦРБ, по 1 — в СКИБ и горбольнице Горячего Ключа. Всего зафиксировано 11 смертей. С подозрением на коронавирус в больницы Кубани обратились 2 тыс. 96 человек, в том числе 213 детей. На стационарном лечении находятся 1 тыс. 188 пациентов, из них 70 детей. В поликлиниках по месту жительства наблюдаются 6 тыс. 397 человек. В обсерваторах находится 531 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.