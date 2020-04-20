В Адыгее умер третий пациент с подозрением на коронавирус

Адыгея

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В Адыгее 19 апреля зафиксирован третий в регионе случай смерти больного с подозрением на коронавирус

Коронавирус — потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в Китае в декабре 2019 года и к середине апреля распространился на 185 стран. К моменту публикации новости известно о 2 млн 433 тыс. зараженных COVID-19, 635,7 тыс. человек выздоровели, 165,8 тыс. умерли.

В России к 20 апреля коронавирус выявили у 47,1 тыс. человек, в том числе у 143 жителей Адыгеи. В республике на амбулаторном лечении находятся 40 пациентов, госпитализировано 93 человека, из них 6 пациентов — в реанимации, один подключен к аппарату ИВЛ.

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Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков 20 апреля сообщил, что в инфекционном госпитале 19 апреля скончался 47-летний житель Тахтамукайского района.  Мужчина занимался грузоперевозками, после очередной поездки у него проявились первые симптомы коронавируса.

«Неделю назад мужчину доставили в госпиталь в крайне тяжелом состоянии с двусторонним воспалением легких. Все это время пациент находился в реанимации, был подключен аппарату ИВЛ. Усугубили состояние сопутствующие хронические заболевания, которые не позволили организму справиться с инфекцией», — рассказал Меретуков.

Для подтверждения того, что мужчина умер от коронавируса, его анализы направили на диагностику, добавил глава минздрава.

Как писали Юга.ру, первый случай смерти в республике был зафиксирован 14 апреля. Жертвой стал врач одного из медучреждений с подтвержденным анализом на коронавирус. Его подключили к аппарату ЭКМО, впервые в республике применив методику лечения насыщением крови кислородом, однако 14 апреля спасти мужчину не удалось. Вечером того же дня в республике умер пациент, которого тяжелом состоянии доставили в госпиталь из Тахтамукайского района.

Коронавирус Медицина смерть

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