Избитого шестилетнего мальчика без родителей нашли в запертой квартире Новороссийска
В Новороссийске следствие проводит проверку после обнаружения шестилетнего ребенка с множеством травм
Из-за возникшего общественного резонанса следствие забрало материалы проверки у полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего). Устанавливаются все обстоятельства случившегося, изучаются условия жизни и воспитания мальчика, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В пресс-службе администрации Новороссийска добавили, что ребенку шесть лет. Вечером 15 апреля его доставили в городскую больницу № 1 с сотрясением мозга и множественными ушибами тела. Ребенка врачам передал инспектор отдела по делам несовершеннолетних. Известно, что мальчик жил с мамой, в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, детское дошкольное учреждение не посещал.
Соседи, проживающие этажом ниже, сообщили, что их затопило, а дверь в квартире, где произошла авария, никто не открывал. Пришлось вызывать аварийные службы, и когда дверь квартиры вскрыли, в ней нашли ребенка. Сейчас его мать ищут.
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В полицию Новороссийска 15 апреля сообщили, что в доме на улице Видова затопило квартиру. Приехавшие на место сотрудники МВД открыли дверь и нашли внутри мальчика, на лице и теле которого было множество синяков и других повреждений. Также выяснилось, что квартиру затопило из-за незакрытого крана.
Матери ребенка дома не было. По предварительным данным, 33-летняя женщина систематически била сына по разным частям тела, а также оставляла его одного запертого на долгое время.
Юга.ру не раз рассказывали о случаях жестокого обращения с детьми. Например, в сентябре 2019 года в Белореченском районе женщина ударила об землю своего малолетнего сына. Позже оказалось, что опеке было известно о ее психической болезни, однако органы ничего не предпринимали. Кроме того, в том же районе в июле того же года мужчина посадил на цепь ребенка в сарае, а сам вместе с четырехлетним сыном и беременной женой отправился в перинатальный центр Краснодара. Мальчик смог выбраться и рассказать о произошедшем, его отца теперь будут судить.