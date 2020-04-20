Избитого шестилетнего мальчика без родителей нашли в запертой квартире Новороссийска

Из-за возникшего общественного резонанса следствие забрало материалы проверки у полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего). Устанавливаются все обстоятельства случившегося, изучаются условия жизни и воспитания мальчика, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе администрации Новороссийска добавили, что ребенку шесть лет. Вечером 15 апреля его доставили в городскую больницу № 1 с сотрясением мозга и множественными ушибами тела. Ребенка врачам передал инспектор отдела по делам несовершеннолетних. Известно, что мальчик жил с мамой, в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, детское дошкольное учреждение не посещал.

Соседи, проживающие этажом ниже, сообщили, что их затопило, а дверь в квартире, где произошла авария, никто не открывал. Пришлось вызывать аварийные службы, и когда дверь квартиры вскрыли, в ней нашли ребенка. Сейчас его мать ищут.