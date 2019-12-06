В Сочи на женщину завели дело за избиение младенца

В Сочи молодая женщина избила своего грудного ребенка, он получил серьезные травмы

Младенца с травмами доставили в больницу, врачи сообщили об инциденте в полицию. Факт происшествия порталу Юга.ру подтвердила начальник отделения по связям со СМИ УВД по Сочи Екатерина Лелекова.

По ее словам, отдел дознания отдела полиции по Хостинскому району возбудил уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

«По данному уголовному делу проводятся следственные действия, содержание которых разглашению не подлежит», — добавила Лелекова.

Как сообщали Юга.ру, в апреле жительницу Краснодара осудили на пять лет за избиение грудной дочери.