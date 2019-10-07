Опека знала о психической болезни жительницы Кубани, избившей сына с синдромом Дауна. Но ничего не сделала

В прокуратуре Краснодарского края рассказали новые подробности семейной ситуации ребенка-инвалида из Белореченского района, которого в сентябре избила мать

В конце сентября в центральную районную больницу с травмами доставили девятилетнего ребенка с синдромом Дауна. Выяснилось, что его 47-летняя мать бросила мальчика на землю, в результате он получил телесные повреждения. На женщину завели административное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Как писали в соцсетях, соседи не раз обращали внимание полиции на то, что отец и мать избивают ребенка, однако в ведомстве отказывались возбуждать уголовное дело.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что ребенок жил в неполной семье с матерью, имеющей психическое заболевание. В органы соцзащиты, опеки и комиссии по делам несовершеннолетних неоднократно поступала информация о болезни женщины и о том, что она ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. Однако там не предпринимали никаких действий.

После того как ребенок попал в больницу, его забрали у матери, сообщила 7 октября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. В отношении женщины инициировали вопрос об ограничении родительских прав и принудительном лечении.

Межрайонная прокуратура внесла в ОМВД России по Белореченскому району представления о некачественной работе местных органов, отвечающих за права детей.

Как писали Юга.ру, в марте в Адыгее лишили родительских прав женщину, избившую четырехмесячную дочь. У девочки диагностировали почти 50 переломов.