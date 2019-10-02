На Кубани женщину наказали за избиение девятилетнего сына с синдромом Дауна
Полиция проверяет сообщение об избиении жительницей Белореченского района своего сына с синдромом Дауна
С заявлением о том, что женщина ударила своего сына, в полицию обратилась ее соседка. Одновременно из центральной районной больницы сообщили, кто к ним поступил 9-летний пациент с травмами.
«В ходе проведения проверки установлено, что 27 сентября в поселке Южном 47-летняя местная жительница кинула на землю своего малолетнего сына, в результате чего он получил телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Женщину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей. Полиция подготовила материал для постановки матери на учет в отделение по делам несовершеннолетних как родителя, не исполняющего обязанности. Кроме того, МВД сообщает о проведении судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение.
Сейчас ребенок находится на стационарном лечении со своим отцом.
Ранее в соцсетях распространилось сообщение о том, что мать и отец систематически избивают сына. Там утверждалось, что на заявления соседей и знакомых правоохранители выносят отказы в возбуждении уголовных дел.
Как писали Юга.ру, в сентябре суд лишил родительских прав жительницу Краснодара, избившую свою четырехмесячную дочь.
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