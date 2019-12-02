Дело жителя Кубани, державшего сына на цепи, направили в суд

В Краснодарском крае завершили расследование дела в отношении мужчины, державшего на цепи своего 10-летнего сына

О том, что в селе Великовечном Белореченского района мужчина посадил на цепь ребенка в сарае, стало известно в июле. Сам же мужчина вместе с четырехлетним сыном и беременной женой отправился в перинатальный центр Краснодара. Мальчику удалось выбраться, вечером он пришел в магазин недалеко от его дома и рассказал работникам о произошедшем. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов.

С матерью мальчика он находится в разводе, после инцидента ребенка отдали ей. А на отца завели уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).

По данным следствия, мужчина несколько раз поступал так с сыном.

«Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях в полном объеме», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Дело направили в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.