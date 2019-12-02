Дело жителя Кубани, державшего сына на цепи, направили в суд

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае завершили расследование дела в отношении мужчины, державшего на цепи своего 10-летнего сына

О том, что в селе Великовечном Белореченского района мужчина посадил на цепь ребенка в сарае, стало известно в июле. Сам же мужчина вместе с четырехлетним сыном и беременной женой отправился в перинатальный центр Краснодара. Мальчику удалось выбраться, вечером он пришел в магазин недалеко от его дома и рассказал работникам о произошедшем. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Читайте также:

С матерью мальчика он находится в разводе, после инцидента ребенка отдали ей. А на отца завели уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).

По данным следствия, мужчина несколько раз поступал так с сыном.

«Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях в полном объеме», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Дело направили в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Белореченский район Дети Преступления против детей

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Путин разрешил спецслужбам сбивать дроны-нарушители
Двое жителей Адыгеи вынесли из огня пенсионерку и спасли ей жизнь
Дело жителя Кубани, державшего сына на цепи, направили в суд
В Краснодаре ищут водителя, сбившего пьяного пешехода
«Локомотив-Кубань» в гостях проиграл «Енисею»
Здания научно-экспериментального центра на Утрише выставили на торги

Лента новостей

Мнения

«Добро пожаловать в капитализм, где за вами следит даже пылесос»

Колонка о тоталитарном будущем, которое уже наступило

На турнире по самбо в Ингушетии спортсмены с болельщиками подрались стенка на стенку

Статьи

«Видишься со всеми в тех же пробках, что и вчера»

Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале