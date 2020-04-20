Власти Кубани закрыли часть МФЦ, которые не обеспечили соблюдение дистанции

Краснодарский край

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С 20 апреля большинство многофункциональных центров в Краснодарском крае перестанут выдавать и принимать документы

Многофункциональные центры Краснодарского края с 24 марта перестали пускать посетителей без предварительной записи из-за распространения коронавируса. С 31 марта в регионе ввели карантин, который продлили до 18 апреля, а затем до 30 апреля. В этот период многофункциональные центры не пускали внутрь посетителей без записи, а результаты государственных и муниципальных услуг выдавали в порядке живой очереди, но с ограничением количества людей, одновременно находящихся в зале. С 12 апреля в Краснодаре два офиса МФЦ начали принимать по другим адресам.

Вечером 18 апреля в пресс-службе краевой администрации рассказали, что из-за несоблюдения людьми требований Роспотребнадзора по соблюдению дистанции в 1,5 метра, часть офисов прекратят работать с 20 апреля. Там не будут принимать и выдавать документы на предоставление государственных и муниципальных услуг.

С 20 по 30 апреля в Краснодаре работать будут только четыре филиала:

  • на улице Леваневского, 174;
  • на Зиповской, 5 павильон № 1;
  • на Шоссе Нефтяников, 28;
  • на Проспекте Чекистов, 37.

В Новороссийске будут открыты офисы на улицах Бирюзова, 6; на проспекте Дзержинского, 156 Б и в селе Цемдолина на улице Ленина, 8. В Сочи будут действовать филиалы на улицах Кирова, 53, Лазарева, 58, 20-й Горно-Стрелковой дивизии, 18А и Юных Ленинцев, 10.

Принимать и выдавать документы будет только по предварительной записи.

Кроме того, документы будут принимать только по нескольким услугам: 

  • государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
  • предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
  • регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах России;
  • выдача, замена паспортов гражданина РФ;
  • регистрация в системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления гос- и муниципальных услуг в электронной форме.

Всем, кто уже предварительно записался, необходимо повторно пройти процедуру предварительной записи в другие офисы по телефону контактного центра 8-800-30-23-444 или через единый портал МФЦ Краснодарского края, после авторизации в личном кабинете. Заявителей принимают с 10:00 до 16:00.

Карантин Коронавирус Краснодар МФЦ сфера услуг

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