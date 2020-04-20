Власти Кубани закрыли часть МФЦ, которые не обеспечили соблюдение дистанции

С 20 апреля большинство многофункциональных центров в Краснодарском крае перестанут выдавать и принимать документы

Многофункциональные центры Краснодарского края с 24 марта перестали пускать посетителей без предварительной записи из-за распространения коронавируса. С 31 марта в регионе ввели карантин, который продлили до 18 апреля, а затем до 30 апреля . В этот период многофункциональные центры не пускали внутрь посетителей без записи, а результаты государственных и муниципальных услуг выдавали в порядке живой очереди, но с ограничением количества людей, одновременно находящихся в зале. С 12 апреля в Краснодаре два офиса МФЦ начали принимать по другим адресам.

Вечером 18 апреля в пресс-службе краевой администрации рассказали, что из-за несоблюдения людьми требований Роспотребнадзора по соблюдению дистанции в 1,5 метра, часть офисов прекратят работать с 20 апреля. Там не будут принимать и выдавать документы на предоставление государственных и муниципальных услуг.

С 20 по 30 апреля в Краснодаре работать будут только четыре филиала:



на улице Леваневского, 174;

на Зиповской, 5 павильон № 1;

на Шоссе Нефтяников, 28;

на Проспекте Чекистов, 37.

В Новороссийске будут открыты офисы на улицах Бирюзова, 6; на проспекте Дзержинского, 156 Б и в селе Цемдолина на улице Ленина, 8. В Сочи будут действовать филиалы на улицах Кирова, 53, Лазарева, 58, 20-й Горно-Стрелковой дивизии, 18А и Юных Ленинцев, 10.