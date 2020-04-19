Власти Кубани рассказали о пятой умершей пациентке с коронавирусом
В Краснодарском крае 19 апреля зафиксировали еще один летальный исход больного коронавирусом
Утром 19 апреля кривой оперштаб сообщил, что за сутки на Кубани выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Одна из пациенток, 62-летняя женщина, скончалась в городской клинической больнице № 3 Краснодара.
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Больная находилась в медучреждении с 10 апреля. У нее выявили внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию, которая тяжело протекала. Тест на коронавирус оказался положительным. Кроме того, у женщины была ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность. С 15 апреля пациентка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, однако спасти ее не удалось.
Таким образом, в Краснодарском крае зафиксировано пять летальных случаев от COVID-19. В регионе 383 зараженных коронавирусом, 15 из них — в тяжелом состоянии.
Всего в России скончался 361 пациент с коронавирусом, при этом 48 человек — за последние сутки, сообщил RT.
Как писали Юга.ру, 7 апреля на Кубани умер первый больной коронавирусом, это был 42-летний пациент Латинской ЦРБ. Еще о двух умерших стало известно 9 апреля: женщины 78 и 59 лет скончались в краснодарской БСМП и больнице Новороссийска. Четвертый летальный исход был зафиксирован 18 апреля, жертвой стала 79-летняя пациентка клинический инфекционной больницы Краснодара.
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