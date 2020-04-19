Власти Кубани рассказали о пятой умершей пациентке с коронавирусом

Утром 19 апреля кривой оперштаб сообщил, что за сутки на Кубани выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Одна из пациенток, 62-летняя женщина, скончалась в городской клинической больнице № 3 Краснодара.

Больная находилась в медучреждении с 10 апреля. У нее выявили внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию, которая тяжело протекала. Тест на коронавирус оказался положительным. Кроме того, у женщины была ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность. С 15 апреля пациентка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, однако спасти ее не удалось.

Таким образом, в Краснодарском крае зафиксировано пять летальных случаев от COVID-19. В регионе 383 зараженных коронавирусом, 15 из них — в тяжелом состоянии.

Всего в России скончался 361 пациент с коронавирусом, при этом 48 человек — за последние сутки, сообщил RT.

Как писали Юга.ру, 7 апреля на Кубани умер первый больной коронавирусом, это был 42-летний пациент Латинской ЦРБ. Еще о двух умерших стало известно 9 апреля: женщины 78 и 59 лет скончались в краснодарской БСМП и больнице Новороссийска. Четвертый летальный исход был зафиксирован 18 апреля, жертвой стала 79-летняя пациентка клинический инфекционной больницы Краснодара.