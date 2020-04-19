Власти Кубани рассказали о пятой умершей пациентке с коронавирусом

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае 19 апреля зафиксировали еще один летальный исход больного коронавирусом

Утром 19 апреля кривой оперштаб сообщил, что за сутки на Кубани выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Одна из пациенток, 62-летняя женщина, скончалась в городской клинической больнице № 3 Краснодара.

Читайте также:

Больная находилась в медучреждении с 10 апреля. У нее выявили внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию, которая тяжело протекала. Тест на коронавирус оказался положительным. Кроме того, у женщины была ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность. С 15 апреля пациентка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, однако спасти ее не удалось.

Таким образом, в Краснодарском крае зафиксировано пять летальных случаев от COVID-19. В регионе 383 зараженных коронавирусом, 15 из них — в тяжелом состоянии.

Всего в России скончался 361 пациент с коронавирусом, при этом 48 человек — за последние сутки, сообщил RT.

Как писали Юга.ру, 7 апреля на Кубани умер первый больной коронавирусом, это был 42-летний пациент Латинской ЦРБ. Еще о двух умерших стало известно 9 апреля: женщины 78 и 59 лет скончались в краснодарской БСМП и больнице Новороссийска. Четвертый летальный исход был зафиксирован 18 апреля, жертвой стала 79-летняя пациентка клинический инфекционной больницы Краснодара.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Более 100 мировых звезд выступили на онлайн-концерте в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом
Власти Кубани рассказали о пятой умершей пациентке с коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Умерла еще одна женщина
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 6 тыс. человек
В Краснодаре снова прогнозируют заморозки
Из-за коронавируса чиновникам разрешили отчитаться о доходах попозже

Лента новостей

Статьи

Как не сойти с ума на карантине с детьми, с партнером, с самим собой. Советы психолога

Статьи

Чем хинкал отличается от хинкали?

Шесть способов приготовления национального блюда

Статьи

Дни и недели карантина

Как веселиться дома, когда уже все надоело

Реклама на портале