В Краснодарском крае за сутки выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Умерла еще одна женщина
Оперативный штаб Краснодарского края 19 апреля рассказал о новых инфицированных COVID-19 в регионе
В России за минувшие сутки коронавирус зафиксировали у 6 тыс. жителей 78 регионов, в том числе 48 зараженных на Кубани.
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В краевом оперштабе по контролю за ситуацией и недопущению распространения COVID-19 подтвердили эти данные и рассказали подробности о новых зараженных, а также сообщили о пятом умершем пациенте с коронавирусом.
Так, 15 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, 9 — в Кореновске, 6 —в Ейске, 5 — в Сочи, по 2 заболевших — в Туапсе, Староминском и Щербиновском районах, по 1 — в Новороссийске, Славянске-на-Кубани, а также Приморско-Ахтарском, Красноармейском, Калининском, Ленинградском и Абинском районах.
Среди заболевших — 23 мужчины и 25 женщин, все они контактировали с ранее заболевшими. Возраст пациентов — от 8 месяцев до 95 лет. Диагноз подтвержден у четверых детей: двое возрастом 6 и 9 лет заболели в Кореновске, один 15-летний ребенок — в Туапсе, восьмимесячный младенец — в Приморско-Ахтарском районе.
Таким образом, число инфицированных COVID-19 в Краснодарском крае достигло 383 человек. 5 пациентов умерли, еще 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 188 человек — средней степени тяжести, 16 пациентов — в удовлетворительном состоянии, они находятся дома на самоизоляции. Выздоровели и выписаны из больниц 59 человек. В обсерваторах находятся 246 человек. Их состояние удовлетворительное, температура в норме.
Всего в медучреждения Кубани обратились с подозрением на коронавирус 1 тыс. 294 человека, из них 192 ребенка. В стационарах лечатся 533 человека, в том числе 68 детей. Под наблюдением в поликлиниках находится 6 тыс. 469 жителей региона. В лабораториях Роспотребнадзора провели 22 тыс. 976 исследований, в лабораториях минздрава Кубани сделали 24 тыс. 18 анализов.
Напомним, 18 января за сутки на Кубани зарегистрировали 45 зараженных коронавирусом, одна женщина умерла.
Как писали Юга.ру, 17 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин до 30 апреля, объяснив такую меру тем, что регион еще не достиг пика, и количество инфицированных в регионе хоть и не залпово, но прибавляется.
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