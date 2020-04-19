В Краснодарском крае за сутки выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Умерла еще одна женщина

Оперативный штаб Краснодарского края 19 апреля рассказал о новых инфицированных COVID-19 в регионе

В России за минувшие сутки коронавирус зафиксировали у 6 тыс. жителей 78 регионов, в том числе 48 зараженных на Кубани.

В краевом оперштабе по контролю за ситуацией и недопущению распространения COVID-19 подтвердили эти данные и рассказали подробности о новых зараженных, а также сообщили о пятом умершем пациенте с коронавирусом. Так, 15 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, 9 — в Кореновске, 6 —в Ейске, 5 — в Сочи, по 2 заболевших — в Туапсе, Староминском и Щербиновском районах, по 1 — в Новороссийске, Славянске-на-Кубани, а также Приморско-Ахтарском, Красноармейском, Калининском, Ленинградском и Абинском районах.

Среди заболевших — 23 мужчины и 25 женщин, все они контактировали с ранее заболевшими. Возраст пациентов — от 8 месяцев до 95 лет . Диагноз подтвержден у четверых детей: двое возрастом 6 и 9 лет заболели в Кореновске, один 15-летний ребенок — в Туапсе, восьмимесячный младенец — в Приморско-Ахтарском районе. Таким образом, число инфицированных COVID-19 в Краснодарском крае достигло 383 человек. 5 пациентов умерли, еще 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 188 человек — средней степени тяжести, 16 пациентов — в удовлетворительном состоянии, они находятся дома на самоизоляции. Выздоровели и выписаны из больниц 59 человек. В обсерваторах находятся 246 человек. Их состояние удовлетворительное, температура в норме.

Всего в медучреждения Кубани обратились с подозрением на коронавирус 1 тыс. 294 человека, из них 192 ребенка. В стационарах лечатся 533 человека, в том числе 68 детей. Под наблюдением в поликлиниках находится 6 тыс. 469 жителей региона. В лабораториях Роспотребнадзора провели 22 тыс. 976 исследований, в лабораториях минздрава Кубани сделали 24 тыс. 18 анализов. Напомним, 18 января за сутки на Кубани зарегистрировали 45 зараженных коронавирусом, одна женщина умерла.