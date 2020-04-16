В Адыгее женщина с коронавирусом родила ребенка
В инфекционной больнице Адыгеи пациентка ночью с 15 на 16 апреля родила ребенка
Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. К 16 апреля вирус выявили у 27 тыс. 938 человек в 84 регионах России.
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По данным минздрава Адыгеи, к 16 апреля на стационарном лечении находилось 73 человек, в амбулаториях — 40, выздоровели и выписаны 15 пациентов, скончались 2 зараженных, в том числе врач одного из медицинских учреждений региона.
В ночь с 15 на 16 апреля в инфекционной больнице Адыгеи пациентка с коронавирусом родила здорового мальчика весом 3 килограмма 50 граммов. Его назвали Кириллом, сообщили порталу Юга.ру в министерстве здравоохранения Адыгеи.
«Молодая мама чувствует себя хорошо. Она на позднем сроке беременности прибыла в Адыгею к родителям из Абхазии. В апреле у нее появились признаки коронавирусной инфекции. Девушка была госпитализирована», — отметил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.
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По его словам, к моменту родов пациентка выздоровела, а после результата контрольного теста врачи будут готовить ее к выписке.
Девушку поздравил и глава республики. На заседании оперативного штаба 16 апреля он пожелал ей и ребенку здоровья.
«Несмотря на сложную ситуацию, жизнь продолжается. Я поздравляю молодую маму с рождением сына. Пусть он растет здоровым. Важно, что и мама выздоровела, и ребенок совершенно здоровы», — отметил Глава Адыгеи.
Информацию о том, болеют ли дети COVID-19, передается ли вирус через грудное молоко или внутриутробно, собрал врач-педиатр клиники доказательной медицины DocDeti Роман Шиян. С материалом можно ознакомиться здесь.
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