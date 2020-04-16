В Махачкале умерла беременная женщина с коронавирусом

В больнице Махачкалы от пневмонии умерла беременная 27-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус

Коронавирус — потенциально опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем. К 11 марта распространение COVID-19 достигло масштабов пандемии, а к 15 апреля число зараженных в мире превысило 2 млн человек. В Дагестане к 16 апреля коронавирус выявили у 154 человек, 9 из них выздоровели и 6 умерли.

Одной из жертв стала беременная жительница республики. Она жила в селе Кандаураул Хасавюртовского района и была на третьем-четвертом месяце беременности.

15 апреля вертолет минздрава Дагестана доставил женщину в тяжелом состоянии в Республиканский центр инфекционных болезней, написал RT. Однако медикам не удалось ее спасти. Источник в минздраве рассказал корреспонденту издания «360», что причиной смерти 27-летней женщины стала двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19.

Напомним, ранее медики говорили об опасности коронавируса для беременных. Болезнь может вызвать осложения как у матери, так и у ребенка. В некоторых случаях COVID-19 приводит к спонтанному аборту или смерти.

Как писали Юга.ру, в России к 16 апреля зафиксировали 3 тыс. 448 новых случаев заражения COVID-19, за сутки умерли 34 человека. Всего вирус выявили у 27 тыс. 938 человек в 84 регионах страны. В Дагестане за последние сутки болезнь диагностировали у 49 человек, всего там заболели 154 жителя.