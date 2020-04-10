Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек

С начала эпидемии коронавируса в мире от этого заболевания скончались более 100 тыс. человек

Больше всего смертей от инфекции зафиксировано в Италии — 18,8 тыс. человек. На втором месте США с 18,2 тыс. умершими. На третьем — Испания, где умерли 15,9 тыс. человек. В Китае, откуда пошла вспышка вируса, сейчас 3,6 тыс. умерших.

По данным статистического сайта Worldometer , общее число людей, погибших от COVID-19 на момент выхода новости составило 101 тыс. 983 человек. Сайт Coronavirus-monitor.ru сообщает о 102 тыс. 20 жертвах коронавируса.

Неделю назад, 2 апреля, число зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек. С тех пор цифра увеличилась до 1,68 млн заболевших в 185 странах. Выздоровели около 370 тысяч.

В России, по официальным данным на 2 апреля, коронавирусом заразились 11 тыс. 917 человек, из них 94 умерли. В Краснодарском крае COVID-19 обнаружен у 125 человек. За сутки количество заболевших увеличилось на 20 человек. В регионе зарегистрировано три летальных исхода: первый пациент умер 7 апреля в Лабинске, еще две женщины скончались 9 апреля в Краснодаре и Новороссийске.