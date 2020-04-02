В Сочи запустили волонтерский проект взаимопомощи на карантине
Студенты Сочинского госуниверситета 1 апреля запустили волонтерский проект «Море помощи» для тех сочинцев, которые готовы помочь во время пандемии, и для тех, кому нужна помощь
Напомним, в 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Он обязал всех жителей выходить из дома только в случае особой необходимости.
На сайте МореПомощи.рф собирают заявки от желающих помочь — сделать покупки, проконсультировать, помочь школьникам в учебе и т. п. Также заявки оставляют те, кто нуждается в поддержке.
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Авторы добровольческого проекта — резиденты бизнес-инкубатора СГУ Эрика Берген и Диана Пруидзе. По словам координатора проекта, помощника ректора СГУ Ольги Берген, за первый день работы сайта собрано более 50 заявок от тех, кто готов помочь, и 16 заявок от тех, кому нужна помощь. К примеру, есть предложения о помощи школьникам в изучении сложных предметов и организации досуга, о бесплатных мастер-классах по программированию и йоге, о курсах и консультациях для предпринимателей с конкретными предложениями, как совместными усилиями можно преодолеть кризис.
Сейчас сайт работает в тестовом режиме, однако к концу недели планируется запустить полноценный интернет-портал, на котором информация будет появляться оперативно, уточнила Ольга Берген.
К 1 апреля в России выявили 440 новых заболевших коронавирусом, за сутки скончались 7 больных. Всего количество инфицированных достигло 2 тыс. 777 человек. В Краснодарском крае за последние сутки зарегистровали пять зараженных — их количество достигло 22. На лечении находятся 19 пациентов (двух выздоровевших выписали, одна проходит лечение по месту проживания в Москве), часть из них — в Сочи.
На момент выхода новости в мире известно о 926 тыс. заболевших, выздоровели 193 тыс. человек, умерли 46 тыс. человек.
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