В Сочи запустили волонтерский проект взаимопомощи на карантине 

Студенты Сочинского госуниверситета 1 апреля запустили волонтерский проект «Море помощи» для тех сочинцев, которые готовы помочь во время пандемии, и для тех, кому нужна помощь

Напомним, в 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Он обязал всех жителей выходить из дома только в случае особой необходимости. На сайте МореПомощи.рф собирают заявки от желающих помочь — сделать покупки, проконсультировать, помочь школьникам в учебе и т. п. Также заявки оставляют те, кто нуждается в поддержке.

Авторы добровольческого проекта — резиденты бизнес-инкубатора СГУ Эрика Берген и Диана Пруидзе. По словам координатора проекта, помощника ректора СГУ Ольги Берген, за первый день работы сайта собрано более 50 заявок от тех, кто готов помочь, и 16 заявок от тех, кому нужна помощь. К примеру, есть предложения о помощи школьникам в изучении сложных предметов и организации досуга, о бесплатных мастер-классах по программированию и йоге, о курсах и консультациях для предпринимателей с конкретными предложениями, как совместными усилиями можно преодолеть кризис. Сейчас сайт работает в тестовом режиме, однако к концу недели планируется запустить полноценный интернет-портал, на котором информация будет появляться оперативно, уточнила Ольга Берген.