В Сочи из больницы уволили главу ячейки профсоюза «Альянс врачей». Ее обвинили в нарушении врачебной тайны

В Сочи в конце ноября уволили руководителя ячейки профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» в горбольнице № 5, врача по паллиативной медицинской помощи Юлию Фрелих

Увольнение Юлии Фрелих порталу Юга.ру подтвердила региональный представитель «Альянса», председатель профсоюза в городской больнице № 1 в Сочи Юлия Волкова. В трудовой книжке Фрелих записано: «Трудовой договор расторгнут за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей — разглашение охраняемой законом тайны (врачебной), ставшей известной работнику». Приказ об увольнении подписали 26 ноября.

Какую тайну нарушила профсоюзная активистка? В видеоинтервью, опубликованном на канале «Сочинская Коммуна» Фрелих говорит, что не знает, какую тайну она разгласила.

«Мы провели служебное расследование, в результате чего было установлено, что врач Юлия Фрелих грубо нарушила свои должностные обязанности по ст. 13 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", так как разгласила врачебную тайну. В соответствии с установленными правилами, информация о нарушении направлена в правоохранительные органы», — цитируюет представителя лечебного учреждения «Аргументы недели».

В октябре руководитель ячейки выложила в интернет диалоги пациентов. В больнице пояснили, что больные обратились в администрацию учреждения и заявили о публикации видео без их согласия.

«Фрелих — единственный человек, который решился в своей больнице озвучить проблемы. Причем, снимая пациентов на видео, она брала с них устное согласие. Я не очень понимаю, что имеется в виду под разглашением врачебной тайны. Это еще нужно доказать», — обратила внимание в Волкова расзговоре с журнаолистом портала Юга.ру.