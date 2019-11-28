В Сочи из больницы уволили главу ячейки профсоюза «Альянс врачей». Ее обвинили в нарушении врачебной тайны
В Сочи в конце ноября уволили руководителя ячейки профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» в горбольнице № 5, врача по паллиативной медицинской помощи Юлию Фрелих
Увольнение Юлии Фрелих порталу Юга.ру подтвердила региональный представитель «Альянса», председатель профсоюза в городской больнице № 1 в Сочи Юлия Волкова. В трудовой книжке Фрелих записано: «Трудовой договор расторгнут за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей — разглашение охраняемой законом тайны (врачебной), ставшей известной работнику». Приказ об увольнении подписали 26 ноября.
Какую тайну нарушила профсоюзная активистка? В видеоинтервью, опубликованном на канале «Сочинская Коммуна» Фрелих говорит, что не знает, какую тайну она разгласила.
«Мы провели служебное расследование, в результате чего было установлено, что врач Юлия Фрелих грубо нарушила свои должностные обязанности по ст. 13 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", так как разгласила врачебную тайну. В соответствии с установленными правилами, информация о нарушении направлена в правоохранительные органы», — цитируюет представителя лечебного учреждения «Аргументы недели».
В октябре руководитель ячейки выложила в интернет диалоги пациентов. В больнице пояснили, что больные обратились в администрацию учреждения и заявили о публикации видео без их согласия.
«Фрелих — единственный человек, который решился в своей больнице озвучить проблемы. Причем, снимая пациентов на видео, она брала с них устное согласие. Я не очень понимаю, что имеется в виду под разглашением врачебной тайны. Это еще нужно доказать», — обратила внимание в Волкова расзговоре с журнаолистом портала Юга.ру.
Что предшествовало увольнению? В середине ноября Фрелих получила незаконный выговор, который был впоследствии отменен. Документ был составлен с грубыми нарушениями и содержал орфографическую ошибку. После очередного эфира профсоюзной передачи «Дефибриллятор» с разбором незаконности документа и официальных обращений во все надзорные органы появился приказ об отмене документа, сообщили на официальном сайте «Альянса».
«Увольнение одним днем произошло внезапно. Мы считаем, что она уволена незаконно. Она не только профсоюзный лидер, но и мать-одиночка с маленьким ребенком», — уточнила Волкова.
Что будет дальше? По словам регионального представителя «Альянса», профсоюз сделает все для того, чтобы Фрелих восстановили на работе и завели ей новую трудовую книжку, без записи об увольнении. Доктор тоже не собирается сдаваться, она настроена добиваться справедливости до конца.
Как писали Юга.ру, в конце октября профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» провел контроль в горбольнице № 5 и выявил отсутствие жизненно важных медикаментов.
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