В России более 13,5 тыс. человек заразились коронавирусом, умерли 106 заболевших
Оперштаб 11 апреля сообщил, что в России за сутки зарегистрировали 1 тыс. 667 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус или COVID-19 — новый смертельно опасный вирус, который появился в декабре прошлого года в Китае. 11 марта в мире была объявлена пандемию коронавируса, а 23 марта ВОЗ сообщила об ухудшении ситуации и ускорении темпов распространения COVID-19. К 9 апреля число зараженных вирусом превысило 1,5 млн человек в мире, а 10 апреля стало известно, что от COVID-19 умерли более 100 тыс. инфицированных.
Читайте также:
10 апреля в России, по официальным данным, коронавирусом заразились 11 тыс. 917 человек, из них 94 умерли. В Краснодарском крае COVID-19 был обнаружен у 125 человек, трое заболевших скончались.
11 апреля оперативный штаб опубликовал во «Вконтакте» сводку новых случаев коронавируса. Выяснилось, что за сутки вирус был зарегистрирован у 1 тыс. 667 человек. Больше всего заболевших в Москве (+1030 за сутки), Московской области (+152) и Санкт-Петербурге (+80). Также 26 случаев заражения были зафиксированы в Дагестане, 14 в Ставропольском крае, 13 заболевших выявили в Краснодарском крае, 9 в Ростовской области, 8 в Чечне, 3 в КБР и 1 в Севастополе.
Кроме того, 12 человек скончались: восемь в Москве, в Московской области, Хабаровском и Ставропольском краях, а также в Калининградской области зарегистрировали по одному летальному исходу. Еще 250 пациентов выздоровели.
Таким образом, по состоянию на 11 апреля, в России коронавирусом заболели 13 тыс. 584 человека в 82 регионах, умерли 106 пациентов, выздоровели 1 тыс. 45 заболевших.
На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире составило 1,7 млн человек, умерли 102,8 тыс. заболевших, выздоровели 377,7 тыс. пациентов.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
Все материалы по теме:
Читайте также
Как работают курьеры и службы доставки во время карантина
Франция, Хорватия, Мексика — туда пока нельзя ехать, но можно смотреть на пляж онлайн