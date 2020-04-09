Кадыров послал к «***** матери» противников решения о границе Чечни и Ингушетии

Граница между республиками не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Ее закрепили в сентябре 2018 года — главы регионов Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение. Жители Ингушетии не согласились с таким решением и стали проводить протесты.

Вопрос о границе Кадыров упомянул на заседании оперативного штаба по коронавирусу, которое чеченские чиновники провели 9 апреля. Трансляция заседания велась в прямом эфире в аккаунте главы республики в инстаграме.

Кадыров заверил, что ни разу не обращался к президенту Владимиру Путину и в Кремль по этому поводу. По его словам, вопрос был решен так, как сказали власти Ингушетии.

«А те 10 человек, которые пишут в интернетах "мы не братья с чеченцами" — пошли вы к ***** матери, если вы не братья с чеченцами. От вас не зависят наши братские отношения с ингушами», — сказал Кадыров.

Он также посоветовал несогласным «не слушать шизофреников, почитать историю» и вспомнить, что это один народ.