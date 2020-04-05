В Сочи за прогулку по улице оштрафовали 21-летнюю девушку

Жительницу Сочи 4 апреля оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушение карантина

31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Он запрещает заезжать транзитному транспорту в населенные пункты, выходить из дома и ездить на машине без особой необходимости. Власти края обязали всех, кто имеет право находиться вне дома, иметь при себе спецпропуска. Контролируют исполнение карантина на Кубани мобильные отряды из полицейских, казаков, росгвардейцев и общественников.

4 апреля в Сочи Адлерский районный суд признал виновной 21-летнюю девушку в том, что она продолжительное время без уважительной причины находилась на улице, нарушив тем самым карантинный режим.

Согласно постановлению суда, девушка должна выплатить административный штраф в размере 15 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

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Кроме того, в Сочи сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы, которая во время карантина вышла на улицу с поддельным спецпропуском. Первый же в крае штраф за нарушение карантина выписали жительнице Новороссийска, которая гуляла в сквере.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. На момент публикации новости в мире заражен 1 млн 204 тыс. человек, умерли 64,7 тыс. заболевших, выздоровели 246,7 тыс. инфицированных.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)