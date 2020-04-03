Жительница Сочи во время карантина вышла на улицу с поддельным спецпропуском, ее задержали
В полиции Сочи 3 апреля рассказали о факте использования поддельного спецпропуска во время действия карантина по коронавирусу в Краснодарском крае
Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Он запрещает заезжать транзитному транспорту в населенные пункты, выходить из дома и ездить на машине без особой необходимости. Власти края обязали всех тех, кто имеет право находиться вне дома, иметь при себе спецпропуска. Юга.ру рассказали, как получить их для пешего передвижения (магазин, аптеки и выгул собаки не в счет — для этого не нужны дополнительные документы) и для езды на машине.
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Накануне сочинские полицейские обнаружили, что одна из местных жительниц использовала поддельный спецпропуск для того, чтобы добраться до места работы и обратно в условиях карантина. Порталу Юга.ру 3 апреля в пресс-службе УВД по Сочи сообщили, что женщина работает кассиром в магазине.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков).
Как писали Юга.ру, в России приняли закон против нарушителей карантина. Также в крае продолжает действовать двухнедельный режим самоизоляции для всех, кто прибыл в регион из-за границы. Накануне в Краснодаре оштрафовали мужчину, который нарушил режим и вышел на улицу, а более того — уехал в соседний регион.
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На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и составило 1 млн 34 тыс., количество смертей достигло 54,4 тыс., выздоровели более 220 тыс. человек. В России к 3 апреля за сутки зарегистрировали 4 тыс. 149 инфицированных. Из них умерли 34 человека, 281 — выздоровели. В Краснодарском крае COVID-19 был зафиксирован у 39 людей, двое из них выздоровели.
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