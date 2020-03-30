В Сочи нашли тело одного из мальчиков, которых унесло в море в феврале

В Сочи 29 марта на одном из пляжей Лазаревского района нашли тело 14-летнего мальчика, который с другом утонул в феврале

Напомним, двух 14-летних подростков, которые переходили реку Псезуапсе в поселке Лазаревское, смыло в море во время шторма 25 февраля. Их искали спасатели и водолазы, была задействована авиация и дрон, однако из-за плохой погоды поисково-спасательные работы в акватории постоянно приостанавливали. 10 марта спасатели завершили активную стадию поиска школьников, которых унесло в море в Сочи.

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