На Кубани год колонии дали полицейским, которые заставили мужчину рвать коноплю, чтобы сфабриковать дело
Суд вынес приговор двум участковым из Староминского района, которые пытались сфабриковать уголовное дело по 228-й статье
Полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, в августе 2018 года они потребовали от 51-летнего жителя Староминской прийти к ним в отдел, где угрожали ему, пока он не согласился сделать то, что они попросят. Полицейские вывезли мужчину на служебной машине в лес, заставили нарвать дикорастущей конопли, завернуть в пакет и держать при себе.
После они оставили потерпевшего одного на грунтовой дороге, чтобы он ждал приезда других сотрудников полиции и понятых, которые якобы не знали про план участковых. Когда они приехали, мужчину задержали, а участковые изъяли у него наркотики, после чего на местного жителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков). Когда выяснилось, что дело сфабриковано, его прекратили за отсутствием состава преступления.
Суд приговорил участковых к наказанию в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении, сообщили 26 марта в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, год назад в Краснодаре по 11 лет колонии получили трое полицейских, которые дали местному жителю партию амфетамина, чтобы шантажировать его покупателей. А в мае 2019 года полицейскому из Краснодара, который подбрасывал наркотики людям, дали 13 лет.
В середине марта в Краснодаре возбудили уголовное дело против полицейского отдела по контролю за оборотом наркотиков, который заставил мужчину купить психотропные вещества.
Читайте также
Куда обратиться за помощью
Телефоны и сайты организаций, которые бесплатно помогают людям во время коронавируса