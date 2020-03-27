На Кубани год колонии дали полицейским, которые заставили мужчину рвать коноплю, чтобы сфабриковать дело

Полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2018 года они потребовали от 51-летнего жителя Староминской прийти к ним в отдел, где угрожали ему, пока он не согласился сделать то, что они попросят. Полицейские вывезли мужчину на служебной машине в лес, заставили нарвать дикорастущей конопли, завернуть в пакет и держать при себе.

После они оставили потерпевшего одного на грунтовой дороге, чтобы он ждал приезда других сотрудников полиции и понятых, которые якобы не знали про план участковых. Когда они приехали, мужчину задержали, а участковые изъяли у него наркотики, после чего на местного жителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков). Когда выяснилось, что дело сфабриковано, его прекратили за отсутствием состава преступления.

Суд приговорил участковых к наказанию в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении, сообщили 26 марта в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.