На Кубани полицейские заставили мужчину рвать коноплю, чтобы сфабриковать дело

В Староминском районе двух полицейских обвиняют в том, что они хотели сфабриковать уголовное дело по статье 228

По версии следствия, в августе 2018 года сотрудники районного ОМВД проводили мероприятие «Мак» для выявления преступлений, связанных с наркотиками. Двое участковых потребовали от 51-летнего жителя станицы Староминской прийти к ним в отдел, где угрожали ему, пока он не согласился сделать то, что они попросят. Полицейские вывезли мужчину на служебной машине в лес, заставили нарвать дикорастущей конопли, завернуть в пакет и держать при себе.

Прокуратура района 10 декабря утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух полицейских. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

После они оставили потерпевшего одного на грунтовой дороге, чтобы он ждал приезда других сотрудников полиции и понятых, которые не знали про план участковых. Когда полицейские приехали, мужчина бросил пакет с коноплей на землю. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконный оборот растений, содержащих наркотические средства, без цели сбыта в значительном размере). Когда выяснилось, что дело сфабриковано, его прекратили за отсутствием в действиях мужчины состава преступления.

На полицейских завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), им грозит до четырех лет лишения свободы. Материалы дела отправили в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Юга.ру неоднократно писали о правоохранителях, которые фабриковали уголовные дела, связанные с наркотиками. Например, летом в Краснодаре задержали сотрудника Следственного комитета, который прятал наркотики в кустах. А 4 декабря стало известно, что четырех полицейских, которые сбывали наркотики и требовали деньги у пойманных на преступлении, будут судить за вымогательство и превышение полномочий.