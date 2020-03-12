В Краснодаре полицейский отдела по контролю за оборотом наркотиков заставил мужчину купить психотропные вещества

Краснодарский край

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В Краснодаре в марте возбудили уголовное дело против полицейского, который склонил мужчину к покупке запрещенных веществ

По версии следствия, в декабре 2019 года 32-летний оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте уговорами склонил местного жителя к незаконному приобретению, хранению психотропного вещества в значительном размере. После этого он заставил мужчину перепродать товар другому человеку, чтобы его потом можно было задержать.

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Местный житель послушался и 18 декабря в Краснодаре передал приобретенное психотропное вещество своему приятелю. После этого оперативник задержал мужчину, купившего запрещенное вещество, и возбудил против него уголовное дело.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего. Против полицейского возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 33 УК РФ (Подстрекательство, то есть склонение путем уговора к незаконному приобретению и хранению без цели сбыта психотропных веществ в значительном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщили 12 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в мае 2019 года в Краснодаре суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции, который подбрасывал людям наркотики. В декабре того же года стало известно, что в Староминском районе двое сотрудников ОМВД во время оперативно-разыскного мероприятия «Мак» заставили мужчину рвать коноплю, чтобы сфабриковать дело.

Краснодар Наркотики Полиция Следственный комитет

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