Из Сочи в Абхазию приостановили экскурсии из-за коронавируса

В Сочи с 25 марта временно перестали устраивать экскурсии в Абхазию, чтобы предотвратить распространение коронавируса

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире. По данным на 25 марта известно о 438,7 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 111,8 тыс. выздоровевших и 19,6 тыс. умерших. В России зарегистрировано 658 инфицированных, в том числе 9 человек в Краснодарском крае. В регионе действует режим повыешнной готовности, ограничена работа учреждений и организаций, закрыты международные границы.

С 25 марта строго запрещен въезд на территорию Абхазии иностранцев на экскурсии или для туризма. Такая мера будет действовать до 7 апреля.

«Это делается в целях безопасности, для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Сочи.

По распоряжению руководства Абхазии, магазины беспошлинной торговли на российско-абхазской границе в это период тоже не будут работать.