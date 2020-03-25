Из Сочи в Абхазию приостановили экскурсии из-за коронавируса

Абхазия, Краснодарский край

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В Сочи с 25 марта временно перестали устраивать экскурсии в Абхазию, чтобы предотвратить распространение коронавируса

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире. По данным на 25 марта известно о 438,7 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 111,8 тыс. выздоровевших и 19,6 тыс. умерших. В России зарегистрировано 658 инфицированных, в том числе 9 человек в Краснодарском крае. В регионе действует режим повыешнной готовности, ограничена работа учреждений и организаций, закрыты международные границы.

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С 25 марта строго запрещен въезд на территорию Абхазии иностранцев на экскурсии или для туризма. Такая мера будет действовать до 7 апреля.

«Это делается в целях безопасности, для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Сочи.

По распоряжению руководства Абхазии, магазины беспошлинной торговли на российско-абхазской границе в это период тоже не будут работать.

Смотрите фоторепортаж:

Сотрудники Роспотребнадзора круглосуточно дежурят на посту Псоу. Всех приезжих сканируют с помощью тепловизора.

«На сегодняшний день на посту Псоу не выявлено ни одного заболевшего. Тем не менее, здесь оборудован изолятор для граждан с симптомами вируса», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Коронавирус Курорты и туризм путешествия Сочи

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