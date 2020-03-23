Россия ограничила международное авиасообщение

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

23 марта в России вступило в силу поручение правительства об ограничении пассажирских авиаперевозок с территории страны в другие государства из-за коронавируса

Накануне Росавиация сообщила, что в соответствии с поручением правительства в стране вводится временное ограничение на пассажирские авиаперевозки на территорию других государств.

Читайте также:

С перечнем международных рейсов, которые продолжат действовать, можно ознакомиться здесь.

Юга.ру писали, что в середине марта Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, а также не входящими в ЕС Норвегией и Швейцарией, а всех прибывающих в страну обязали проходить двухнедельный карантин.

Читайте также:

Ограничительные меры вызваны угрозой распространения коронавируса — возбудителя ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

На момент публикации новости известно о 341 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 98,8 тыс. выздоровевших и 14,7 тыс. умерших.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Авиация Коронавирус Курорты и туризм путешествия Эпидемии

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Россия ограничила международное авиасообщение
Жителей Новороссийска попросили запастись водой из-за ремонта водовода
В России количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось до 438 человек
Под Краснодаром образовалась 10-балльная пробка из-за перевернувшегося грузовика с зерном
Семья вора в законе Шакро Молодого заразилась коронавирусом
В Краснодаре произошло два пожара в домах на улице Тургенева. Людей эвакуировали

Лента новостей

Реклама на портале