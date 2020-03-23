Россия ограничила международное авиасообщение

23 марта в России вступило в силу поручение правительства об ограничении пассажирских авиаперевозок с территории страны в другие государства из-за коронавируса

Накануне Росавиация сообщила, что в соответствии с поручением правительства в стране вводится временное ограничение на пассажирские авиаперевозки на территорию других государств.

С перечнем международных рейсов, которые продолжат действовать, можно ознакомиться здесь.

Юга.ру писали, что в середине марта Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, а также не входящими в ЕС Норвегией и Швейцарией, а всех прибывающих в страну обязали проходить двухнедельный карантин.

Ограничительные меры вызваны угрозой распространения коронавируса — возбудителя ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.