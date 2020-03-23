Россия ограничила международное авиасообщение
23 марта в России вступило в силу поручение правительства об ограничении пассажирских авиаперевозок с территории страны в другие государства из-за коронавируса
Накануне Росавиация сообщила, что в соответствии с поручением правительства в стране вводится временное ограничение на пассажирские авиаперевозки на территорию других государств.
С перечнем международных рейсов, которые продолжат действовать, можно ознакомиться здесь.
Юга.ру писали, что в середине марта Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, а также не входящими в ЕС Норвегией и Швейцарией, а всех прибывающих в страну обязали проходить двухнедельный карантин.
Ограничительные меры вызваны угрозой распространения коронавируса — возбудителя ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.
На момент публикации новости известно о 341 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 98,8 тыс. выздоровевших и 14,7 тыс. умерших.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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