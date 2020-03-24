В Краснодаре начали дополнительно дезинфицировать кнопки лифтов и перила в подъездах

Решение о дополнительной дезинфекции приняли после введения в регионе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Пока что планируется, что усиленно обрабатывать поверхности будут до 1 мая.

«Речь идет о перилах, дверных ручках, кнопках домофонов и лифтов и прочих местах, где часто происходит соприкосновение поверхности с кожным покровом», — рассказал 20 марта директор по производству и эксплуатации ГУК «Краснодар» Анатолий Александров.

По его словам, все остальные площади в многоквартирных домах будут мыть в обычном режиме. В пресс-службе управляющей компании порталу Юга.ру уточнили, что организация обслуживает около 2,1 тыс. домов в Краснодаре. В них проводят дезинфекцию каждый день. Дополнительная обработка поверхностей практически никак не должна повлиять на оплату услуг управляющей организации, так как это уже входит в стоимость.