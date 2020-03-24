В Краснодаре начали дополнительно дезинфицировать кнопки лифтов и перила в подъездах
В Краснодаре в конце марта начали дополнительно обрабатывать дезинфицирующими средствами подъезды домов
Решение о дополнительной дезинфекции приняли после введения в регионе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Пока что планируется, что усиленно обрабатывать поверхности будут до 1 мая.
«Речь идет о перилах, дверных ручках, кнопках домофонов и лифтов и прочих местах, где часто происходит соприкосновение поверхности с кожным покровом», — рассказал 20 марта директор по производству и эксплуатации ГУК «Краснодар» Анатолий Александров.
По его словам, все остальные площади в многоквартирных домах будут мыть в обычном режиме. В пресс-службе управляющей компании порталу Юга.ру уточнили, что организация обслуживает около 2,1 тыс. домов в Краснодаре. В них проводят дезинфекцию каждый день. Дополнительная обработка поверхностей практически никак не должна повлиять на оплату услуг управляющей организации, так как это уже входит в стоимость.
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«Во многих домах жители тоже присоединяются к уборке. Например, уборщики дезинфицируют утром, а жители подъезда — вечером. Или наоборот», — добавили в компании.
Кроме того, до 1 мая в ГУК «Краснодар» решили не проводить встречи жителей.
О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В России к 24 марта зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, пять из них зафиксировано на Кубани.
На момент публикации новости известно о более 395,6 тыс. зараженных в мире. Умерли 17,2 тыс. человек, выздоровели 103,3 тыс. зараженных.
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